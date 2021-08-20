К чему снится покупка

Часто покупки снятся к приятным событиям. Обычно это к доходам и удовольствию.



Поход за покупками часто снится к некой форме благодарности. Такие сновидения являются фактором потребности человека. Если во сне вы сорите деньгами, совершая покупки, значит вы ищете на подсознательном уровне способ немедленно удовлетвориться.

Умеренные и осознанные покупки говорят о принятии в реальности взвешенных решений.

Часто покупки снятся к пониманию свободы выбора и способности самостоятельно принимать решения.

Есть у такого сна и негативные импликации. Поспешный и необдуманный шопинг во сне говорит о том, что сновидец не умеет сдерживать себя. Особенно это выражается в материальном плане.

Если снится покупка, то у вас есть какие-то эмоциональные потребности. Здесь важно обратить внимание на то, в каком состоянии вы совершали покупки. В зависимости от этого нужно сделать выводы. Если вы напряжены, то вам остро не хватает понимания и принятия. Если же спокойны, в вас затаилась давняя мечта о доверительных отношениях, в которым вы стремитесь.

Если во сне вы покупаете продукты питания, значит в реальности вы хотите купить чье-то одобрение. Если вы покупаете какие-то предметы, значит в жизни вы хотите достичь большего.

Если же во сне вы видите себя продавцом, значит друзья чрезмерно полагаются на вашу помощь.

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