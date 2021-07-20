В разных сонниках толкование этого сна разнится. Однако большинство сходится в том, что муж во сне сулит спокойную жизнь, согласие, любовь, взаимопонимание, а также новую работу, творческие открытия и благополучие.
Иногда муж снится к появлению в жизни неприятностей, ссор, расставанию или зависти со стороны знакомых.
Сонник Энигма
Согласно этому изданию, муж снится к предстоящим изменениям в супружеской жизни. Возможно, ваши отношения с мужем выйдут на новый этап.
Во сне ссориться с мужем – говорит об обратном. Вы будете жить долгой и счастливой совместной жизнью, полной взаимопонимания и гармонии. Также это говорит о том, что вы сможете найти в ссоре компромисс.
Сонник Миллера
Если во сне муж бросил вас – значит, вас ждет размолвка с супругом, однако все закончится хорошо, и вы будете вместе.
Если во сне муж болеет, значит проблемы со здоровьем возникнут у какого-то вашего знакомого.
Если во сне муж подарил вам кольцо – это говорит о зависти со стороны какой-то вашей подруги. Поменьше говорите о личном на людях.
Сонник Ванги
Согласно этому изданию, муж снится к значительным изменениям в вашей жизни. если во сне муж здоров и привлекателен – вас ждет пополнение семейного бюджета. Возможен резкий карьерный рост или успех в жизни. Если же во сне муж болен и некрасив – вас ждут неприятности.
Исламский сонник
К чему снится муж, беседующий с вами? Это говорит о том, что вам следует внимательнее относиться к его словам и поступкам. Возможно, его отношение к вам изменилось, и вы этого не замечаете. Возможно даже предательство со стороны мужа.
Если вам снятся половые органы мужа, то вы пытаетесь лучше узнать его. Иное значение – проблемы в интимной сфере, которые вам никак не удается разрешить. Также это означает сексуальную неполноценность и нереализованность, а также тайные мысли об измене. Психологи советуют в такой ситуации постараться найти общий язык со своей второй половинкой и обсудить проблемы.
Ранее "Дни.ру" писали о том, к чему снится поле, а также к чему снится изнасилование.
Популярные темы форума
Все мужчины изменяют?
Выживет ли Максим?
Новая квартира!
Разлюбил
Как быстрее восстановиться после операции?
Подросток целыми днями лежит с телефоном.
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?