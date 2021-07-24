Многие задаются вопросом, к чему снятся грибы. Сонники толкуют это по-разному. Подробнее – в материале "Дни.ру".



В сонниках уверяют, что видеть грибы во сне — знак большой страстной любви и благополучия. Собирать их – к приятному сюрпризу в жизни. При этом если человек собирает поганки – это к неприятностям. Возможно даже предательство близкого друга или обман. Однако к каждому сну надо подходить индивидуально.

Сонник Миллера



Это издание уверяет, грибы снятся не к добру. У человека есть нездоровые мечты в погоне увеличить свое богатство. Это может закончиться плохо, например, лишением свободы или каким-то другим наказанием.

К чему снятся грибы, которые вы едите? Это говорит о том, что вы испытываете сильные чувства, которых стыдитесь. Девушке такой сон сулит странного рода развлечения.

Сонник Фрейда



Этот мудрец был уверен: гриб – символ фаллоса. Если вам снится целая поляна грибов, которые вы собираете, значит вы активны в сексе. При этом вы ведете беспорядочную сексуальную жизнь.

Если вы чистите грибы – значит вы стремитесь стать более целомудренным и хотите упорядочить свою сексуальную жизнь.

К чему снятся грибы, которые вы обхватываете рукой? Фрейд связывает это к стремлению самоудовлетворяться.

Готовить грибы на огне – будьте осторожны со своим репродуктивным здоровьем.

Выбрасывать грибы говорит о нетрадиционных наклонностях в сексе.

К чему снятся грибы, источенные червяками – это значит скорое появление у вас потомства.

Сонник Хассе



К чему снятся грибы, которые вы собираете? Это говорит о вознаграждении вашего физического труда. Вы получите по заслугам.

Если во сне вы едите грибы в сметане – значит в старости будете сыты и довольны.

Видеть во сне поганки – говорит об опасной ситуации, из которой вы выйдете победителем.

Весенний сонник



Согласно этому изданию, видеть во сне грибы – значит получить прискорбное известие о смерти близких. Чайный гриб снится к обману с чьей-то стороны. Гнилой или трухлявый гриб – к недугам. Возможно, в семье скоро умрет кто-то из старших ее членов.

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