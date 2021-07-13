"Дни.ру" специально для своих читателей разобрались, к чему снится девушка.



В зависимости от того, кто видит сон, толкование может быть разным. Если девушка снится во сне мужчине, то это говорит о его скрытых фантазиях. Сон с девушкой зачастую предвещает приятные перемены в жизни, но так бывает не во всех случаях.

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Девушка во сне – к почету, обогащению, приобретению полезных знакомств. В разных источниках толкование того, к чему снится девушка парню, варьируется. Если снится, что мужчина пребывает в теле девушки, то это скрытая угроза интеллектуальной составляющей человека.

Видеть во сне танцующую девушку к предстоящей любви. Если она при этом обладает неземной красотой, то человеку скоро откроются перспективы.

Сон с девушкой, в котором человек целуется с ней, сулят неожиданную и большую радость.

К чему снится бывшая девушка



Согласно соннику Хассе, после такого сна человека ждет встреча, которая изменит его судьбу. Разговаривать с бывшей девушкой означает то, что она может подать весть о себе. Ссора с ней означает, что вас может подвести тот, от которого вы меньше всего этого ждали.

Согласно соннику Феломена, видеть группу девушек сулит хорошие изменения в жизни. Он указывает на финансовое обогащение и обеспеченную старость.

Беременная девушка

Беременная девушка снится тем, кто скоро добьется своей цели. Это может быть успешно пройденное собеседование, приобретение нового автомобиля, примирение с близкими или поездка за границу.

Голая девушка

К чему снится голая девушка, волнует многих. Этот сон обращает внимание на профессиональную деятельность человека. На работе могут возникнуть неприятности, и чем быстрее вы их решите, тем больше шансов будет сохранить свое место.

Незнакомка

К чему снится девушка? Этот сон предвещает новую встречу, причем этот человек впоследствии может стать вашим верным и надежным другом.

Плачущая девушка

К чему снится девушка, которая плачет? Этот сон сулит любовное разочарование. Скорее всего, вы утратите надежду на взаимную любовь или попадете в любовный треугольник.

Замужняя

К чему снится девушка, которая замужем? Разные сонники уверяют, что это к приятным новостям. Если девушка при этом обижена, значит, что ваши враги останутся с носом, а вы станете победителем. Замужняя, которая ложится спать, сулит создание крепкой семьи. Замужняя, которая готовит еду, предвещает возможные проблемы о здоровьем. Ехать с замужней в одном транспорте – к потере финансов и несчастьям.

Девушка купается

Если снится девушка, которая купается, то вам пора воплотить в жизнь все задуманное, так как это стопроцентно даст эффективные положительные результаты. Если девушка грустит во время купания в воде, вам стоит уделить больше внимания своим близким, так как кто-то из них страдает.

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