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Сонник
К чему снится изнасилование

К чему снится изнасилование

Редакция "Дни.ру" специально для своих читателей разобралась, к чему снится изнасилование.
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Общее толкование

В целом изнасилование во сне всегда отражает какой негатив, возможно, это обиды, глубоко засевшие в сердце человека. Нужно перестать подавлять плохие эмоции, выплеснуть их наружу, и тогда тяжелые сны перестанут тревожить по ночам.

Чтобы понять, к чему снится изнасилование, нужно учесть, кто именно подвергся соответствующим действиям:

Мужчина или парень

Ждите воинственных действий от недоброжелателей.

Ребенок или дети

У вас накопилось много проблем, с которыми пора разобраться.

Женщина или девушка

Чтобы понять, к чему снится изнасилование девушки, тоже нужно учесть некоторые детали. Если это любимая девушка, то чувства избранницы вызывают у вас большие сомнения. Если это подруга, то она подвергается психологическому насилию в жизни – поддержите ее. Если эта девушка – дочь, то ей сейчас очень нужна ваша родительская поддержка.

Незнакомец

Не принимайте подозрительных предложений, взвешивайте каждое свое решение.

Если же вы сами столкнулись с изнасилованием во сне, важно вспомнить, какие чувства вы при этом испытали. Если у вас не было страха и боли, то ждите хороших новостей.

К чему снится попытка изнасилования?

Если изнасилование во сне не было удачным, это говорит о подавленном состоянии самого сновидца. Что-то или кто-то извне сильно давит на вас, но не бойтесь сопротивляться этому давлению.

Фото: Kozera / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Что говорят сонники

Разные сонники несколько по-разному отвечают на вопрос о том, к чему снится изнасилование. Например, Миллер полагал, что сон о собственном изнасиловании говорит о потери чести и любимого человека.

Согласно Иванову, жертва изнасилования во сне недовольна своей сексуальной жизнью наяву.

По восточному соннику изнасилование во сне влечет предательство друга.

Эзотерический сонник говорит о том, что после такого сна сновидец, может попасть зависимое положение, напоминающее рабство.

Фото: Frank May / picture alliance / www.globallookpress.com

Сонник Странника в ответ на вопрос, к чему снится изнасилование, говорит о браке по расчету для женщины и о внутреннем конфликте для мужчины.

По мнению целительницы Акулины, изнасилование во сне предрекает какое-то увечье в жизни.

Фрейд на вопрос о том, к чему снится изнасилование отвечал однозначно: сновидец не получает удовольствия от своей сексуальной жизни.

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Фото: photorevolution / http://imagebroker.com / #/search/ / www.globallookpress.com
Автор: 16 июля 2021, 04:05 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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