Общее толкование
В целом изнасилование во сне всегда отражает какой негатив, возможно, это обиды, глубоко засевшие в сердце человека. Нужно перестать подавлять плохие эмоции, выплеснуть их наружу, и тогда тяжелые сны перестанут тревожить по ночам.
Чтобы понять, к чему снится изнасилование, нужно учесть, кто именно подвергся соответствующим действиям:
Мужчина или парень
Ждите воинственных действий от недоброжелателей.
Ребенок или дети
У вас накопилось много проблем, с которыми пора разобраться.
Женщина или девушка
Чтобы понять, к чему снится изнасилование девушки, тоже нужно учесть некоторые детали. Если это любимая девушка, то чувства избранницы вызывают у вас большие сомнения. Если это подруга, то она подвергается психологическому насилию в жизни – поддержите ее. Если эта девушка – дочь, то ей сейчас очень нужна ваша родительская поддержка.
Незнакомец
Не принимайте подозрительных предложений, взвешивайте каждое свое решение.
Если же вы сами столкнулись с изнасилованием во сне, важно вспомнить, какие чувства вы при этом испытали. Если у вас не было страха и боли, то ждите хороших новостей.
К чему снится попытка изнасилования?
Если изнасилование во сне не было удачным, это говорит о подавленном состоянии самого сновидца. Что-то или кто-то извне сильно давит на вас, но не бойтесь сопротивляться этому давлению.
Что говорят сонники
Разные сонники несколько по-разному отвечают на вопрос о том, к чему снится изнасилование. Например, Миллер полагал, что сон о собственном изнасиловании говорит о потери чести и любимого человека.
Согласно Иванову, жертва изнасилования во сне недовольна своей сексуальной жизнью наяву.
По восточному соннику изнасилование во сне влечет предательство друга.
Эзотерический сонник говорит о том, что после такого сна сновидец, может попасть зависимое положение, напоминающее рабство.
Сонник Странника в ответ на вопрос, к чему снится изнасилование, говорит о браке по расчету для женщины и о внутреннем конфликте для мужчины.
По мнению целительницы Акулины, изнасилование во сне предрекает какое-то увечье в жизни.
Фрейд на вопрос о том, к чему снится изнасилование отвечал однозначно: сновидец не получает удовольствия от своей сексуальной жизни.
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