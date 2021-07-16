Редакция "Дни.ру" специально для своих читателей разобралась, к чему снится изнасилование.



Общее толкование

В целом изнасилование во сне всегда отражает какой негатив, возможно, это обиды, глубоко засевшие в сердце человека. Нужно перестать подавлять плохие эмоции, выплеснуть их наружу, и тогда тяжелые сны перестанут тревожить по ночам.

Чтобы понять, к чему снится изнасилование, нужно учесть, кто именно подвергся соответствующим действиям:

Мужчина или парень

Ждите воинственных действий от недоброжелателей.

Ребенок или дети

У вас накопилось много проблем, с которыми пора разобраться.

Женщина или девушка

Чтобы понять, к чему снится изнасилование девушки, тоже нужно учесть некоторые детали. Если это любимая девушка, то чувства избранницы вызывают у вас большие сомнения. Если это подруга, то она подвергается психологическому насилию в жизни – поддержите ее. Если эта девушка – дочь, то ей сейчас очень нужна ваша родительская поддержка.

Незнакомец

Не принимайте подозрительных предложений, взвешивайте каждое свое решение.

Если же вы сами столкнулись с изнасилованием во сне, важно вспомнить, какие чувства вы при этом испытали. Если у вас не было страха и боли, то ждите хороших новостей.



К чему снится попытка изнасилования?

Если изнасилование во сне не было удачным, это говорит о подавленном состоянии самого сновидца. Что-то или кто-то извне сильно давит на вас, но не бойтесь сопротивляться этому давлению.

Что говорят сонники

Разные сонники несколько по-разному отвечают на вопрос о том, к чему снится изнасилование. Например, Миллер полагал, что сон о собственном изнасиловании говорит о потери чести и любимого человека.

Согласно Иванову, жертва изнасилования во сне недовольна своей сексуальной жизнью наяву.

По восточному соннику изнасилование во сне влечет предательство друга.

Эзотерический сонник говорит о том, что после такого сна сновидец, может попасть зависимое положение, напоминающее рабство.

Сонник Странника в ответ на вопрос, к чему снится изнасилование, говорит о браке по расчету для женщины и о внутреннем конфликте для мужчины.



По мнению целительницы Акулины, изнасилование во сне предрекает какое-то увечье в жизни.



Фрейд на вопрос о том, к чему снится изнасилование отвечал однозначно: сновидец не получает удовольствия от своей сексуальной жизни.