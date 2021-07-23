Певица МакSим в коме: подробности Развод Бородиной Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина
Отцом оказался Нагиев: узнавший шокирующую весть известный актер не смог сдержать эмоций
Паралич, инвалидность и измена любимого: как складывается судьба Анны Снаткиной
Шмелева объяснила решение пойти на выборы от "Единой России"
партнеры
Пятница
23 июля
Лента новостей
04:02
К чему снятся крысы
02:03
Джоли застукали в странном виде рядом с опасными насекомыми
00:05
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 23 июля
21:50
"Это неприлично": раздевшаяся Ковальчук ошарашила народ
21:49
Экс-помощник госсекретаря США призвал надавить на Лукашенко
21:37
"Фу, противно смотреть на эти потуги": бьющийся в конвульсиях полуголый Тарзан вызвал оторопь
20:59
"Все дуру из себя изображает": Бузова прилюдно села в лужу в погоне за эффектным кадром
20:57
Четверо рабочих пострадали при взрыве газа в Подмосковье
20:28
Нищета и затворничество: Горькая судьба звезды "12 стульев" Сергея Филиппова
20:21
Малахов заговорил о брачном договоре с женой
20:19
В Подмосковье остановили организаторов нелегальной свалки
20:10
На Украине испугались совместных учений России и Белоруссии: Отработают захват Киева
20:00
Лифт с людьми рухнул в подмосковном Реутове
19:49
Траньков одобрил скачущих в купальниках мужчин после скандала с Навкой
19:39
Трясущаяся за здоровье Волочкова заявила о заражении ВИЧ
19:25
Жительница Башкирии скончалась от удара молнии
19:04
В Нижегородской области утонул 47-летний мужчина
19:04
"Легкое после распада": пульмонолог расшифровал результаты КТ МакSим
18:54
Долина сорвалась на крик после свадьбы известного артиста: Я с ним петь не буду!
18:39
Таких надо чипировать: Пригожин заявил о желании ударить женщину после избиения сына Пьехи
18:19
В России штраф за пользование телефоном за рулем может вырасти в шесть раз
18:10
"Страшно": Домогаров оказался на волосок от смерти
17:53
"Повеселился, а затем избавился": известная актриса раскрыла подробности пережитого изнасилования
17:18
ГБР обязали возбудить против Зеленского дело о госизмене
17:04
"Давайте остановим демонов": муж вступился за оплеванную Макееву
16:53
"Как мы умели любить!": Частное видео с певицей Валерией и Газмановым стало сенсацией
16:44
"Бывший поп" Охлобыстин заявил о возвращении к служению
16:34
Тяжело говорить: помощник сообщил о состоянии госпитализированного Антонова
16:26
Белорусская оппозиция попросила США признать Лукашенко террористом
16:25
"Изнасиловал ее у себя дома": Левкин из группы "На-На" рассказал о жутких обвинениях поклонницы
16:03
"Милохин – бог": отчаявшийся Домогаров влепил смачную пощечину отечественным блогерам
15:59
"Будущий король": Кейт Миддлтон и принц Уильям показали повзрослевшего сына
15:53
"Спектакля не будет": Бузовой запретили выходить на сцену МХАТа
15:49
Бессовестный Руденко о расставании с Поверенновой: Созрел, чтобы жениться
15:45
"Она совершила ошибку": почему Грачевский не написал завещания последней жене
15:44
Белорусский оппозиционер Цепкало сравнил Лукашенко с Гитлером
15:22
Джигана и Самойлову пристыдили за издевательство над малышами
15:19
"Вот и старость вдали маячит": Крутой показал вывалившую грудь 69-летнюю Аллегрову
15:12
"Все, до свидания": Звезда "Уральских пельменей" пострадала на съемках
15:11
Продавцы объяснили грядущий рост цен на одежду и обувь
15:02
Избившая сына Пьехи женщина поселилась в лесу
14:59
Песков ответил на вопрос о подготовке встречи Путина и Зеленского
14:47
"Что происходит?": народ оплакивает шевелюру преобразившейся Николь Кидман
14:42
"Как страшный сон": Горчакова рассказала о пребывании избитого сына Пьехи в больнице
14:35
Какие выплаты положены многодетным семьям в России в этом году
14:31
В Подмосковье на трассе задержали женщину с наркотиками в косметичке
14:29
Экс-глава МИД Украины о потере влияния Киева на мировой арене: Мы не в игре
14:19
Методы воспитания Бузовой всполошили народ: На пол брошу, няне отдам
14:18
Захарова в откровенном бикини всполошила россиян
14:14
Жительница Подмосковья стала жертвой ювелира-мошенника
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Моя королева": отдыхающая на сеновале Цымбалюк-Романовская произвела фурор
Таких надо чипировать: Пригожин заявил о желании ударить женщину после избиения сына Пьехи
"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
"Под сокращение – 22 фамилии": Меньшиков выживает из театра неугодных артистов
"Любовники не затаскивали ее в постель": Поплавская ответила заговорившей об интиме Прокловой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сонник
К чему снятся крысы

К чему снятся крысы

Если вы увидели во сне крыс, это означает, что вас могут унизить или оскорбить соседи. Также возможны разногласия или ссоры с друзьями.
прочитано 181 раз

К чему снится крыса, этот вопрос волнует многих. Разные сонники предвещают негативные события после такого сна. Однако в некоторых изданиях сон может говорить о хорошем.

ПО ТЕМЕ

К чему снятся ноги

К чему снятся умершие

К примеру, если вы ловите этих животных, то возможно, вы одержите победу над врагом и будете ненавидеть человеческие пороки в нем.

Сонник Миллера

После такого сна вас могут оболгать или даже избить ваши соседи. Возможны даже конфликты с единомышленниками. Вот, к чему снятся крысы, согласно этому соннику.

Если во сне вы поймали и убили крысу, значит вы окажетесь победителей в неразрешимой на первый взгляд ситуации.

Сонник Фрейда

Этот толкователь был уверен, что крысы снятся неспроста, и такой сон говорит об уровне сексуальности человека. При этом указывается именно на агрессивность в его поведении с партнером.

Фото: W. Layer / blickwinkel / www.globallookpress.com

Фрейд утверждал, что крысы снятся тем, кто хотел бы испытать сексуальные впечатления с уклоном в садизм или даже мазохизм. Также этот сон говорит о стремлении попробовать групповой секс.

К чему снятся крысы, если человек еще не познал сексуальный опыт? В таком случае, как утверждает этот сонник, спящий испытывает волнение и страх перед сексом.

Семейный сонник

К чему снятся крысы, если вы семейный человек? Это говорит о том, что ваша идиллия в скором времени может пошатнуться, и вы поссоритесь со своей второй половиной или с другими родственниками. В таком случае стоит избегать острых углов.

К чему снится крыса, которую вы убиваете во сне? Это говорит о победе в любом жизненном начинании.

Сонник Симона Кананита

Согласно этому изданию, крысы снятся к появлению в жизни человека врагов, от которых нужно немедленно избавляться. Вас хотят обмануть или причинить вред какие-то циничные люди. При этом они являются вашими близкими или же живут по соседству.

Что говорят психологи

Специалисты уверяют, что не так важно значение, к чему снятся крысы, а именно то состояние, в котором находится спящий человек во сне и после пробуждения. Если он видел крысу с неприязнью, это говорит о внутреннем неприятии ситуации или себя самого.

Фото: Bill Bachmann / Danita Delimont / www.globallookpress.com

Если же спящему нравилось животное, то ничего плохого это предвещать не может. В любом случае анализировать надо целостность ситуации.

Читайте также: "К чему снится муж".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: imagebroker / Alfred Schauhuber / www.globallookpress.com
Автор: 23 июля 2021, 04:02 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

популярные сны читателей дни.ру

Кредит Позор Волосы Кошка Мужчина Змея Зубы Беременность Смерть Вода Секс Женщина Страх Падать Авария

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой

Наследник актрисы устал
Шоу-бизнес

"Укололись и улетели": Королеву с Тарзаном крепко приложили

Звездная пара вовсю радуется жизни
Шоу-бизнес

"Давайте остановим демонов": муж вступился за оплеванную Макееву

Предприниматель намерен защитить артистку от экс-супруги
Шоу-бизнес

"Милохин – бог": отчаявшийся Домогаров влепил смачную пощечину отечественным блогерам

Артист вышел из себя

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+