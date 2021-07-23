Если вы увидели во сне крыс, это означает, что вас могут унизить или оскорбить соседи. Также возможны разногласия или ссоры с друзьями.



К чему снится крыса, этот вопрос волнует многих. Разные сонники предвещают негативные события после такого сна. Однако в некоторых изданиях сон может говорить о хорошем.

К примеру, если вы ловите этих животных, то возможно, вы одержите победу над врагом и будете ненавидеть человеческие пороки в нем.

Сонник Миллера



После такого сна вас могут оболгать или даже избить ваши соседи. Возможны даже конфликты с единомышленниками. Вот, к чему снятся крысы, согласно этому соннику.

Если во сне вы поймали и убили крысу, значит вы окажетесь победителей в неразрешимой на первый взгляд ситуации.

Сонник Фрейда

Этот толкователь был уверен, что крысы снятся неспроста, и такой сон говорит об уровне сексуальности человека. При этом указывается именно на агрессивность в его поведении с партнером.

Фрейд утверждал, что крысы снятся тем, кто хотел бы испытать сексуальные впечатления с уклоном в садизм или даже мазохизм. Также этот сон говорит о стремлении попробовать групповой секс.



К чему снятся крысы, если человек еще не познал сексуальный опыт? В таком случае, как утверждает этот сонник, спящий испытывает волнение и страх перед сексом.

Семейный сонник



К чему снятся крысы, если вы семейный человек? Это говорит о том, что ваша идиллия в скором времени может пошатнуться, и вы поссоритесь со своей второй половиной или с другими родственниками. В таком случае стоит избегать острых углов.

К чему снится крыса, которую вы убиваете во сне? Это говорит о победе в любом жизненном начинании.

Сонник Симона Кананита

Согласно этому изданию, крысы снятся к появлению в жизни человека врагов, от которых нужно немедленно избавляться. Вас хотят обмануть или причинить вред какие-то циничные люди. При этом они являются вашими близкими или же живут по соседству.

Что говорят психологи

Специалисты уверяют, что не так важно значение, к чему снятся крысы, а именно то состояние, в котором находится спящий человек во сне и после пробуждения. Если он видел крысу с неприязнью, это говорит о внутреннем неприятии ситуации или себя самого.

Если же спящему нравилось животное, то ничего плохого это предвещать не может. В любом случае анализировать надо целостность ситуации.



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