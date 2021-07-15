К чему нам снятся покойники? Об этом подробно в материале "Дни.ру".

Зачастую многие люди видят во сне ушедших на тот свет. При этом сниться могут покойные родственники или совершенно не знакомые умершие люди. В зависимости от того, кто видит сон, и кого он видит, его трактование может быть совершенно разным.

К чему снятся умершие родственники

По соннику Миллера, умершие обычно снятся к утратам или испытаниям. Ключевой момент в таких снах беседа с покойником. Она может сказать о многом. К примеру, шепот покойника предвещает плохие новости.

Если снится умерший папа, это говорит об угрозе репутации. Человеку, который видит такой сон, надо быть осторожнее в начинаниях. Возможно, у вас есть враги, которые строят против вас козни или распространяют грязные слухи.

К чему снится умершая мама, тоже трактуют по-разному. Если она призывает изменить образ жизни, значит вам и правда стоит задуматься об отказе от вредных привычек, иначе вашему здоровью будет нанесен урон. Если покойник хочет взять с тебя обещание, в жизни стоит следить за своими словами и прислушиваться к советам родственников.

Толкование по «Большому тафсиру снов»

Мусульманский сонник более позитивно оценивает сны с покойниками. Эта книга положительно рассказывает о том, к чему снятся умершие.

Если вам снится умершим какой-то родственник, который еще жив, то это говорит о его долгой и здоровой жизни в будущем.



К чему снится умершая бабушка, этот сонник тоже разъясняет в положительном ключе. Это означает, что вскоре может решиться вопрос, который давно беспокоил, и ситуация разрешится в вашу пользу.

"Сонник Ванги"

Если снится умерший друг, вас ждут крутые перемены в жизни. Нужно запомнить, как и о чем вы говорили во сне. Этот разговор может содержать ценные подсказки с того света, которые пригодятся в жизни.

Психологи уверяют, что умерший человек снится потому, что вы еще не поставили точку в отношениях с ним. Необходимо изучить эмоциональную окраску такого сна и сделать аналитические выводы о том, что происходит в душе человека, который видит такие сны.

Ранее "Дни.ру" писали о том, к чему снится девушка в той или иной ситуации.

