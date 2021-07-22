Если вам приснились стройные привлекательные ноги – это говорит о счастливом будущем и приобретении преданных друзей. Толкователи снов уверяют – такой сон несет предупреждение. Возможно, вам надо укрепить свою жизнеутверждающую позицию.
Сонник Миллера
Если во сне вам нравятся привлекательные женские ноги – это к потере бдительности в отношении с женщиной. Вероятно, вы способные на совершение безрассудного шага.
К чему снятся ноги непривлекательные по внешнему виду – это к какой-то невыгодной работе или ссоре с друзьями. Если вам снится нога, покрытая ранами – этот сон сулит потери и горькие лишения.
К чему снятся ноги, которых не две, а намного больше у одного человека? Это означает то, что вы больше придумываете, чем делаете. Если ноги во сне не поддаются вам – это к бедности.
Сонник Фрейда
Философ считал, что нога снится человеку как проявление его сексуального эго. Согласно толкованию Сонника Фрейда, нога во сне очевидный фаллический символ. Красивая и сильная нога во сне означает хорошую сексуальную потенцию.
Если вам снится нога, которая больна или хромает – вы стремитесь к нетрадиционным сексуальным утехам. Худая или грязная нога во сне говорит о проблемах с потенцией. Не дай бог во сне сломать ногу! Фрейд был уверен, что это приведет к полной утрате сексуальной жизни.
Одетая или обутая нога во сне говорит о вашем стремлении к предохранению в сексе.
Сонник Хассе
Согласно этому изданию, потеря ноги означает потерю друзей и поддержки. Если во сне вы сломали ногу – это говорит о понижении на работе. Если снится нога распухшая, это к убыткам и всяческим лишениям. Целовать во сне чьи-то чужие ноги – к подчинению.
Семейный сонник
Если человек видит во сне стройные женские ноги, это говорит о рассудительности, которую вы рискуете потерять. Раненая нога во сне тоже к потерям.
Видеть во сне ноги, которые далеки от идеала – вам следует избегайте токсичных друзей и невыгодной работы. Если во сне вы мыли кому-то или себе ноги — значит вас ждет чье-то лукавство, которое вам помешает. Женщина, которой снятся ее волосатые ноги, будет командовать мужчинами.
Читайте также: к чему снятся покойники, а также к чему снится поле.
Популярные темы форума
Выживет ли Максим?
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?
Как быстрее восстановиться после операции?
Что бы вы не смогли простить партнеру?
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести