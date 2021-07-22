К чему снятся ноги – толкование этого сновидения подробно описано в материале "Дни.ру".

Если вам приснились стройные привлекательные ноги – это говорит о счастливом будущем и приобретении преданных друзей. Толкователи снов уверяют – такой сон несет предупреждение. Возможно, вам надо укрепить свою жизнеутверждающую позицию.

Сонник Миллера

Если во сне вам нравятся привлекательные женские ноги – это к потере бдительности в отношении с женщиной. Вероятно, вы способные на совершение безрассудного шага.

К чему снятся ноги непривлекательные по внешнему виду – это к какой-то невыгодной работе или ссоре с друзьями. Если вам снится нога, покрытая ранами – этот сон сулит потери и горькие лишения.

К чему снятся ноги, которых не две, а намного больше у одного человека? Это означает то, что вы больше придумываете, чем делаете. Если ноги во сне не поддаются вам – это к бедности.

Сонник Фрейда



Философ считал, что нога снится человеку как проявление его сексуального эго. Согласно толкованию Сонника Фрейда, нога во сне очевидный фаллический символ. Красивая и сильная нога во сне означает хорошую сексуальную потенцию.

Если вам снится нога, которая больна или хромает – вы стремитесь к нетрадиционным сексуальным утехам. Худая или грязная нога во сне говорит о проблемах с потенцией. Не дай бог во сне сломать ногу! Фрейд был уверен, что это приведет к полной утрате сексуальной жизни.

Одетая или обутая нога во сне говорит о вашем стремлении к предохранению в сексе.

Сонник Хассе



Согласно этому изданию, потеря ноги означает потерю друзей и поддержки. Если во сне вы сломали ногу – это говорит о понижении на работе. Если снится нога распухшая, это к убыткам и всяческим лишениям. Целовать во сне чьи-то чужие ноги – к подчинению.

Семейный сонник

Если человек видит во сне стройные женские ноги, это говорит о рассудительности, которую вы рискуете потерять. Раненая нога во сне тоже к потерям.

Видеть во сне ноги, которые далеки от идеала – вам следует избегайте токсичных друзей и невыгодной работы. Если во сне вы мыли кому-то или себе ноги — значит вас ждет чье-то лукавство, которое вам помешает. Женщина, которой снятся ее волосатые ноги, будет командовать мужчинами.

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