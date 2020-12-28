Общее толкование
Поле из сна характеризует спящего как открытого, добродушного и честного человека. Ему не свойственно лукавство, хитрость, корыстолюбие и притворство, которыми большинство людей добивается успеха. Сновидец придет к нему другим путем, который основан на кропотливом труде и порядочности. Такой сон означает, что видевшему его не стоит уподобляться большинству.
Что говорят сонники
К чему снится поле, объясняет cонник Миллера. Если вам приснится скошенное поле, с которого уже убран хлеб – это предвещает неудачи. Увидеть зеленое поле или просторные поля колосящегося хлеба – сулит крестьянину обильный урожай, а всем прочим – счастливый период в жизни. Видеть во сне вспаханное поле – предвещает, что вы скоро достигнете благосостояния и ваш путь к достойному положению в обществе будет короток и прям.
По соннику Хассе, перепахивать поле – твой труд даст эффект; опустошенное поле – голод; роскошное, зеленое – имеешь в виду хороший заработок; мерить – тяжелый труд. Хлебное поле – благополучие, богатство.
По Семейному соннику скошенное поле во сне, с которого уже убран урожай предвещают не слишком приятные события. Зеленое поле – предвещает счастливый период в жизни. Вспаханное поле – предвестье благосостояния и обретения достойного положения в обществе.
Поле по соннику Симона Кананита означает успех в хозяйстве. Опустошенное – голод. Перепахивать поле – ваш труд даст эффект.
Мнение эзотериков
Если вам приснилось пустое, вспаханное поле, то Эзотерический сонник сулит вам одиночество, скуку и тоску по родине. Пшеничное, просяное, гречишное – достаток, благоденствие. Если во сне на поле много сорняков – у вас много лишнего: вещей, интересов, занятий, отнимающих энергию.
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