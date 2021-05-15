"Встал и вышел *** отсюда": набычившаяся Водонаева напугала народ

Алена Водонаева удивила поклонников. Она предстала в образе человека, который не полезет за словом в карман.

Алена Водонаева является одной из тех участниц известного телешоу "Дом-2", у которой сложилась карьера после ухода с проекта. При этом она сумела сохранить баланс между медийной известностью и адекватностью мышления.

За долгие годы вне телестройки Водонаева пересмотрела взгляды на жизнь. Сейчас ведущая старается работать над саморазвитием, а также воспитанием своего сына Богдана.

Стоит отметить, что Водонаева не стремится быть на слуху благодаря искусственно раздутым скандалам и манипуляциям, которыми не брезгуют многие представители отечественного шоу-бизнеса. Так или иначе, знаменитость умеет и любит удивлять свою преданную аудиторию.

Водонаева разместила в своем "Инстаграме" архивный снимок, на котором она предстала в любопытном образе. На данной фотографии ведущая выглядит так, будто собралась на подпольную вечеринку в середине девяностых.

"Мое лицо, когда я говорю "встал и вышел *** отсюда", — иронично подписала публикацию экс-участница "Дома-2". Кроме того, Водонаева предложила подписчикам самостоятельно прокомментировать то, что они видят.

Некоторые не оценили внешний вид звезды. "Дешево и страшно", — написал один из юзеров.

Стоит отметить, что большинству обитателей соцсети образ кумира пришелся по душе. "Дикая пантера", "Это мое настроение утром в субботу, когда все отдыхают, а я работаю", "Какая шикарная помада", "На Леонтьева похожа, прости", "Тамара из Южного Бутово", "Ближе, чем на километр, не подходи", — потренировались в остроумии пользователи.