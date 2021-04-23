"Начала задыхаться": с госпитализированной Водонаевой случилось страшное

Под капельницей Алена Водонаева резко почувствовала себя хуже и стала задыхаться.

Пару дней назад экс-участница "Дома-2" была доставлена в городскую больницу с подозрением на микроинсульт. Как только женщине стало чуть легче и она смогла внятно говорить, звезда рассказала о случившемся в своем инстаграм-аккаунте. Сегодня Алена Водонаева добавила еще больше шокирующих деталей произошедшего.

Телеведущая рассказала, что в больнице ей поставили капельницу, после чего ее состояние мгновенно ухудшилось. Пациентка начала задыхаться и судорожно хватать ртом воздух. Алена предполагает, что так проявилась ее индивидуальная непереносимость на Цитофлавин – именно этот препарат был в растворе. После случившегося капельницу убрали, однако ни на что другое ее не заменили, и вообще ни один врач больше не посетил знаменитую пациентку.

Звезда полагает, что персонал обиделся на ее справедливое замечание о работе без перчаток. Накануне женщина показала подписчикам условия своего пребывания, которые могли быть куда лучше. После этого звезде прикрутили держатель для туалетной бумаги и даже поменяли дырявое одеяло, однако внимания медиков так и не прибавилось.

Несмотря на плохое состояние, телеведущая попросила выписать ее из больницы, после чего ей молча отдали выписку и даже не дали никаких назначений. Звезда ушла из медучреждения прямо в тапочках. Сейчас Алена Водонаева дома, она чувствует себя очень слабой и, возможно, завтра обратится в другую клинику.