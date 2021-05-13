Перенесшая инсульт Водонаева вышла в люди: Я всегда за риск

О произошедшем телеведущая рассказала в своем блоге. Она была в кафе с мамой и сестрой, когда вдруг перестала контролировать свое тело. Язык начал заплетаться, и звезда даже не могла объяснить, что с ней творится. Родственницы срочно вызвали скорую помощь, и артистку госпитализировали.
Алена Водонаева провела в больнице несколько дней, а затем отправилась восстанавливаться домой. Наконец телеведущая почувствовала в себе достаточно сил, чтобы выйти в свет. Накануне в Москве прошла премьера мультфильма "Кролик Питер – 2", и артистка стала одной из гостей мероприятия.
В личном блоге Алена Водонаева показала несколько кадров с премьеры и заявила, что это ее первый выход после больницы. Она чувствует себя хорошо и говорит, что полностью восстановилась. "Я всегда за риск, вы же знаете", – заявила артистка во время небольшого интервью.
Ранее в личном блоге Алена Водонаева рассказала о том, что теперь является единоличной владелицей салона красоты. По словам предпринимательницы, она всегда боялась открывать собственное дело одна, но теперь понимает, что это намного проще, чем с кем-то. "Я строгий и гиперответственный человек в работе, к себе и к другим", – подчеркнула звезда шоу "Дом-2".
Популярные темы форума
Собчак
Я в восторге, заяц это Тимурр мур
Одинокий
Сплю с женатым
Хочу родить ребенка, а он против
Смотрите холостяк с Тимати?