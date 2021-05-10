Водонаева захотела сниматься в непристойных видео ради денег

Недавно Алена Водонаева перенесла микроинсульт. После госпитализации звезда несколько дней восстанавливала силы дома.
Сейчас ее здоровью ничего не угрожает, она встречается с друзьями, гуляет, а также общается с фолловерами. Сегодняшним утром Алена устроила рубрику "вопрос-ответ" и попросила подписчиков задавать ей самые интересные и провокационные вопросы.
Реакция аудитории не заставила себя долго ждать. Один из комментаторов спросил: "В какой сфере вы могли бы состояться, если бы не в журналистике?". Алена Водонаева с привычной дерзостью и искренностью ответила, что с успехом бы состоялась в индустрии создания фильмов для взрослых.
Для такой профессии у звезды есть все данные. Внешность, фигура, опыт из "Дома-2".
Сама Алена еще не комментировала свой ответ, поэтому пока рано утверждать, был ли это сарказм или нет.
Отметим, что за последние несколько месяцев Водонаева серьезно похудела. Под недавним снимком в черном классическом платье с белым воротничком подписчики удивленно восхищались похорошевшей фигурой Алены.
Ранее звезда выкладывала в сеть видео, где она танцует в обтягивающем костюме с имитацией змеиной кожи. Фолловеры также отметили шикарные формы Водонаевой.
Популярные темы форума
Красивые девки защищены и недоступны
Сережа бредит от поэм известной поэтессы.
НАЧАЛА ЛАЯТЬ ПО СОБАЧЬИ, ВАША НАТАЛЬЯ!!!
РЕБЯТА <цензура> Я НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ ЗДЕСЬ НЕТ МОДЕРАЦИИ НО
Ремонт своими руками это просто
Моя фамилия ГОВЁШКИНА подпись НАТАЛЬЯ.
Имеющий уши, да услышит
Выхожу замуж 👰♀️ 🤵♂️ ❤️ 🥂
Одиночество
Видное? Завидное!