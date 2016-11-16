По образованию Алена Водонаева журналист, работала на телевидении в Тюмени. С 10 июля 2004 года участвовала в реалити-шоу "Дом-2". Прожив под камерами почти три года и зарекомендовав себя одной из самых скандальных участниц, 12 июня 2007 года она покинула проект. В дальнейшем Водонаева пробовала себя в роли ведущей в нескольких программах. С октября 2012 года по настоящее время Алена снимается в качестве фотомодели и выступает на корпоративах и DJ-сетах.