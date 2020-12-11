"Хватит платьев": Водонаева подобрала свадебный наряд

11 лет назад Алена Водонаева вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева. Телеведущая подарила возлюбленному сына Богдана. Спустя три года брака пара рассталась.
В 2017-ом бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" зарегистрировала отношения с музыкантом Алексеем Комовым. Но и этот роман не был долгим. В прошлом году Алена снова развелась.
Сегодня Водонаева дала понять, что ее сердце несвободно. Подписчики решили поинтересоваться, планирует ли телеведущая вновь выходить замуж. Алена отметила, что не собирается устраивать свадьбу, по крайней мере, в следующем году.
Однако знаменитость поделилась идеей насчет свадебного наряда. Поскольку Водонаева была замужем дважды, классические праздничные образы ей надоели.
"Скорее всего, это будет брючный костюм. Хватит платьев", – написала она в "Инстаграм".
Напомним, ранее Алена Водонаева влезла в скандал, который возник из-за резких слов Настасьи Самбурской в адрес Ольги Бузовой. Телеведущая поддержала звезду сериала "Универ", но отметила, что ей есть за что уважать исполнительницу хита "Мало половин".
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