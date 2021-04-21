Старая гвардия: кто из "золотого состава" вернулся в шоу "Дом-2"

В обновленный "Дом-2" пришли десять "старых" участников телестройки.

Помимо 15 новичков поклонники реалити-шоу увидят на телеканале "Ю" и представителей старой гвардии. У многих из них есть армия поклонников, которая с нетерпением ждала их триумфального возвращения.

Надежда Ермакова участвовала в шоу "Дом-2" с 2007 по 2011 год. Девушка запомнилась тем, что сильно страдала в отношениях с парнями. Как правило, она выбирала мужчин, которые причиняли ей душевную боль. Звезда телестройки призналась, что у нее были очень тяжелые отношения, которые ей теперь хочется чем-то "перебить". Ничего лучше, чем "Дом-2" для поисков новой любви, она не нашла.

Алексей Адеев последние пять лет жил в Германии. Публика запомнила его как одного из самых скандальных участников реалити-шоу. Парень в третий раз приходит на проект. В свое время он встречался с Аленой Водонаевой, Яной Земит, Викторией Карасевой и Надеждой Ермаковой.

Среди "старичков" и Глеб Клубничка Жемчугов. Он в шестой раз возвращается на телестройку, чтобы найти свою любовь. Участник проекта признался, что сейчас готов к любым поворотам судьбы. Глеб не теряет надежду обрести спутницу жизни. У Жемчугова были семья и успех, но из-за проблем с алкоголем он все потерял. Клубничка прошел курс реабилитации.

Также среди представителей "золотого состава" шоу "Дом-2" – Саймон Марданшин, Алена Рапунцель, Юлия Ефременкова, Арна Маден, Максим Моргенштерн, Кристина Бухынбалтэ и Евгений Ромашов. Все они хотят найти в своей жизни новую любовь.