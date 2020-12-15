"Спать не могу": Водонаева продает машину за долги

Бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева призналась, что последнее время сильно экономила, причем на всем. Она даже на Новый год никуда не поедет. А все из-за того, что на ней висел огромный долг.

прочитано 337 раз Алена Водонаева не так давно купила своим родителям квартиру на юге России. Позже она и себе захотела приобрести там недвижимость. Траты вышли немалые, и инстадиве пришлось начать экономить на себе. ПО ТЕМЕ "Хватит платьев": Водонаева подобрала свадебный наряд Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая Геленджик – мечта детства Алены Водонаевой. С этим городом у нее связаны теплые воспоминания. После первого курса учебы родители подарили ей с подругой самостоятельное путешествие. Теперь Алена Водонаева может смело перебираться в Геленджик на ПМЖ, ведь она расплатилась за купленную там квартиру. Ради того, чтобы поскорее сбросить с себя тяжесть долга, Водонаева экономила на покупках и путешествиях, и даже в Новый год она никуда не поедет. "Я ничего себе не покупала, я никуда не ездила отдыхать летом, все мысли были только об одном – поскорее рассчитаться. Я спать не могу, когда я что-то кому-то должна", – приводит слова инстадивы "Вокруг ТВ". Как уточнила Водонаева, по документам апартаменты принадлежат ей с лета этого года, однако последние полгода бывшая звезда "Дома-2" выплачивала стоимость квартиры в рассрочку.

После того, как Алена Водонаева рассчиталась с долгом, она поставила себе новую цель – ремонт в новых апартаментах. А это, как известно, удовольствие не из дешевых. К тому же, учитывая запросы Алены, ей придется снова начинать экономить. Известно, что она уже продает свою машину. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

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