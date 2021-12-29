Надежда Бабкина поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Певица Надежда Бабкина сделала россиянам приятный подарок. Поздравление с Новым годом от знаменитости порадует вас в преддверии праздника.



В этом году исполнительница была очень востребована. После перенесенного в 2020 году коронавируса она сильно изменилась внешне. Надежда Бабкина вплотную взялась за себя: похудела и будто скинула пару десятков лет. Некоторые скептически настроенные россияне даже предполагали, что звезда прибегла к липосакции.

Уходящий 2021 год был для звезды богат на эфиры различных телешоу. Исполнительница выступила с обращением. Она адресовала свое поздравление с новым годом всей стране. Из уст Надежды Бабкиной прозвучало важное напутствие на 2022 год.

"Я всю страну поздравляю с Новым годом, желаю, чтобы в этом году не было таких страданий, как мы все пережили. И желаю, чтобы все были в здравии, особенно умом, а все остальное приладится – здоровье сразу наладится. Поэтому берегите себя и своих близких. С Новым годом! Веселья!", – высказалась народная артистка на камеру. В свою очередь редакция "Дни.ру" тоже желает певице крепкого здоровья и творческих успехов.

Напомним, ранее Надежда Бабкина рассказала о самом запоминающемся 31 декабря в ее жизни. По словам певицы, она выпала из окна. К счастью, все обошлось хорошо, и серьезных травм она не получила.



Отметим, что накануне праздника к читателям "Дни.ру" обратились и другие российские знаменитости. Поздравление с Новым годом также оставили Юлия Пересильд, Анна Семенович, Анита Цой и другие звездные персоны.

