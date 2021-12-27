Юлия Пересильд поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

В уходящем году Юлия Пересильд добилась грандиозного успеха на Земле и за ее пределами. Она стала первой в мире актрисой, которая отправилась в космическую экспедицию. Звезда провела на МКС 12 дней, столкнулась с проблемами на корабле, ей пришлось заново учиться ходить. Однако артистка преодолела все трудности, и, полная радости, подготовила для читателей "Дни.ру" поздравление с Новым годом.
Знаменитость выступила с обращением на ледовом праздничном катке. В дружном окружении веселых москвичей и золотистых огней актриса произнесла на камеру речь. Из уст яркой блондинки прозвучало важное напутствие.
"С Новым годом, и будьте, пожалуйста, все здоровы. Пусть этот Новый год принесет нам много любви и радости. С Новым годом!" — высказалась Юлия Пересильд в нарядной блестящей куртке. Завершая поздравление с Новым годом — 2022, звезда сжала руку в кулак и заулыбалась. Вероятно, так она выразила свое приветствие и позитивный настрой.
Напомним, Юлия Пересильд не только российская кинодива, а еще и любящая мать двоих дочерей. Недавно стало известно, что 12-летняя наследница звезды Анна всерьез увлеклась вокалом. Девочка записывает песни, снимается в кино и ведет личный блог в "Инстаграм".
Отметим, что накануне торжества к читателям "Дни.ру" обратились и другие российские знаменитости. Поздравление с Новым годом также оставили обворожительная Анна Семенович, сладкоголосая Анита Цой и прочие персоны из мира шоу-бизнеса.