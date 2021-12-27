Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Уже совсем скоро страна будет провожать уходящий год. Звезды шоу-бизнеса обратились к читателями "Дни.ру" в честь самого семейного и теплого праздника.



В этом году, как и всегда, Анита Цой была одной из самых ярких героинь. Поклонники активно следили за ее жизнью, а поводы для повышенного интереса появлялись почти каждый день. Артистка заявляла о завершении своей деятельности, рассказывала об ухаживаниях женщин и даже делилась самыми интимными деталями своей жизни.

В этом году певица неожиданно получила травму, после которой пришлось достаточно долго восстанавливаться. В СМИ то и дело появлялись снимки исполнительницы в инвалидном кресле, а она только смеялась, отмечая, что все будет хорошо. Позитивный настрой и умение смеяться не только над другими, но и над собой – то, за что публика обожает Цой, помимо ее мудрости и таланта.

В преддверии Нового года певица поздравила читателей "Дни.ру". Она пожелала всем меняться почаще, быть яркими и не стоять на месте. "Блистайте, улыбайтесь!" – произнесла сверкающая серебристым париком знаменитость. По ее словам, нужно поскорее отпустить 2021 год, чтобы забрать все лучшее в следующий.