"Куда катится эта женщина?": лысеющей Волочковой влепили затрещину

Танцовщица поделилась в своем микроблоге снимком со съемок шоу "Давай поженимся!" Первого канала. Она не объяснила, в качестве кого участвовала в эфире программы.
При этом известно, в каком образе Анастасия Волочкова предстанет перед зрителями. На фото "королева шпагата" позирует в пышном светлом парике с кудрями. Балерина объяснила, что одолжила его у другого человека – жениха.
Фолловеры высмеяли образ Анастасии Волочковой. Они посоветовали блондинке в другой раз выбрать более естественный вариант. Многие посчитали, что данный парик смотрится дешево. "Куда катится эта женина?", – влепил словесную затрещину знаменитости один из россиян.
Примечательно, что ранее звезда жаловалась на проблемы с выпадением волос. Анастасия Волочкова проходила курс оздоровительных процедур против облысения. Возможно, парик танцовщица надела из-за плачевного состояния своей натуральной шевелюры.
Напомним, в последнее время телеведущий Андрей Малахов тоже стал появляться на публике в парике. Из-за этого поклонники начали всерьез беспокоиться за его здоровье. В Сети ходят слухи о том, что шоумен страдает серьезным заболеванием.