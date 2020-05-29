"Жирок отсасывают": Бабкина неожиданно отреагировала на слова о липосакции

Надежда Бабкина вышла на работу после перенесенной двусторонней пневмонии, из-за которой артистка якобы аж две недели пролежала в реанимации. В Сети же, увидев цветущую и похудевшую певицу, не верят, что "казачка Надя" вообще болела.

На днях Надежда Бабкина во всем блеске появилась на шоу Максима Галкина "Сегодня вечером". Артистка произвела неизгладимое впечатление на коллег и на зрителей. Певица так хорошо выглядела, что в Сети пользователи поставили под сомнение ее пребывание в больнице. Согласно их версии, весь месяц Надежда Бабкина не лечилась, а приходила в себя от пластических операций. В частности, липосакции.

"Ты можешь мне сказать, что такое липосакция?" – неожиданно спросила Надежда Бабкина у ведущего программы "Модный приговор" Александра Васильева. "Это когда жирок отсасывают!" – пояснил тот. Тогда "казачка Надя" задала резонный вопрос: "А где мне его взять?"

Действительно, артистка сильно похудела. Вначале Надежда Бабкина скинула вес еще перед своим днем рождения, зимой. Говорят, к 70-летнему юбилею артистка за несколько месяцев сбросила порядка 20 с лишним килограммов. А потом Надежда Бабкина похудела еще сильнее, когда лежала в больнице.

"Никто не сомневался, что Бабкина болела! Но ты очень хорошо выглядишь – Бог наградил хорошей генетикой и выживаемостью…" – резюмировал ведущий шоу Максим Галкин. Надежда Бабкина парировала: "Было бы счастье, если бы не болела! Я в жизни никогда не врала!"

Вот только в Сети все равно мало кто верит в то, что артистка сумела так фантастически преобразиться за столь короткое время. Впрочем, сама Надежда Бабкина не скрывает, что действительно прибегала к помощи пластического хирурга. Вот только было это год назад.

"Я делала круговую подтяжку лица. Готовила себя морально десять дней – должна быть правильная подготовка", – пояснила популярная артистка. По ее словам, хирург предупредил, что желаемый результат она получит только через год и восемь месяцев. Так что вскоре Надежда Бабкина еще больше помолодеет и посвежеет.