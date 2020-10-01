70-летняя Бабкина задрала ногу у всех на глазах

Накануне, 30 сентября, Надежда Бабкина наконец устроила праздник в честь своего юбилея, который прошел еще в марте. Однако пандемия коронавируса нарушила все ее планы, более того, болезнь чуть не унесла жизнь самой именинницы.

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