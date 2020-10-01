70-летняя Бабкина задрала ногу у всех на глазах

Грандиозное торжество прошло в Московском государственном музыкальном театре фольклора "Русская песня". Надежда Бабкина организовала целый спектакль. Артистка предстала перед зрителями в разных образах и нарядах, она пела и даже танцевала. Именинница так задорно отплясывала и задирала ноги, что сложно поверить в то, что ей исполнилось 70 лет.
Поздравить артистку пришло много представителей отечественного шоу-бизнеса. Например, на сцену вышел автор-песенник, известный музыкант и исполнитель Игорь Николаев. Артист спел для Надежды Бабкиной. Он появился перед зрителями с фирменной прической – распущенными кудрявыми светлыми волосами – и в черном пиджаке, украшенном белыми нотами.
Не остался в стороне и любимец дам бальзаковского возраста Стас Михайлов. Артист, как и его коллега, тоже предпочел черный пиджак, но свой образ он дополнил эффектной красной рубашкой. Певец продемонстрировал удивительно гладкую кожу лица. Ходят слухи, что Стас прибег к пластической операции, чтобы выглядеть моложе и привлекательнее.
В зале была замечена легендарный диктор, прославленная ведущая Анна Шатилова. Благодаря узнаваемому образу – неизменным очкам и брошке на плече и поднятому кверху воротнику – известная телеблондинка привлекла внимание представителей СМИ не меньше, чем сама Надежда Бабкина. Анна Шатилова, к слову, на 12 лет старше певицы, но выглядит ничуть не хуже, убеждены очевидцы.
Отметим, что ведущими грандиозного юбилейного концерта стал необычный дуэт. Это актеры Андрей Мерзликин и Мария Шукшина. Пара предстала в стильных образах, гармонично дополняющих друг друга.
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