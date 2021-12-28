Вылезшая из окна Бабкина оказалась в ужасном положении

В преддверии Нового года Надежда Бабкина рассказала о самом запоминающемся 31 декабря в ее жизни.

Тот Новый год Надежда Бабкина встречала во Вьетнаме, куда она отправилась вместе с делегацией по комсомольской линии. Наши соотечественники накрыли стол прямо в гостиничном номере, посидели, как водится, а после в них проснулась настоящая жажда приключений. Надежда Бабкина и еще несколько человек решили покататься на лианах, которые можно было рукой достать из окна.

Сказано – сделано. Артисты вылезли из окна и повисли на лианах, но неожиданно сорвались и упали вниз. В результате Бабкина и ее товарищ Борис Каплун оказались на земле и попали в ужасное положение. Дело в том, что гостиница была построена прямо на границе с Лаосом, и артисты, сами того не ведая, приземлились на территории соседнего государства.

Как призналась сама Бабкина в интервью "7 Дней", тогда ей было очень смешно, ведь она не сразу поняла, что произошло. Вернуться в гостиницу пешком артисты не могли, так как путь преграждал забор с колючей проволокой. Оставшимся в номере товарищам пришлось вытягивать несчастных на связанных простынях.

Уже позже Бабкиной объяснили, что все могло закончиться гораздо хуже, ведь по факту она пересекла без документов границы двух государств. К счастью, обошлось без серьезных травм и проблем с законом. Однако тот конфуз Надежда Бабкина помнит до сих пор.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что подогревшая слухи о расставании Надежда Бабкина показала возлюбленного.