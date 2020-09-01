Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

Родилась Надежда в селе Черный Яр в Астраханской области. Ее отец, Георгий Иванович, был потомственным казаком и занимал должность председателя колхоза. Мама будущей певицы Тамара Александровна – в местной школе учителем. Вся семья Бабкиных была связана с музыкой. Родители играли на разных инструментах и отлично пели. Девочка с ранних лет начала петь. В десятом классе она победила на Всероссийском конкурсе молодежи в жанре народных песен. После школы поступила в Астраханское музыкальное училище. В 1971 году поступила в РАМ имени Гнесиных и окончила вуз по двум направлениям: дирижирование народным хором и сольное народное пение.



Во время обучения в академии (на тот момент в Гнесинском училище) в 1974 образовался ансамбль "Русская песня", где Надежда была сначала рядовой вокалисткой. Постепенно молодая артистка стала участвовать в постановке номеров, а затем стала художественным руководителем коллектива. Новообразовавшейся народной группе было тяжело в самом начале: из-за низкой популярности на их концерты приходило очень мало народа, а власти не давали составу выступать на больших площадках, отдавая предпочтение более известным объединениям. Все изменилось после Всероссийского конкурса советской песни в Сочи, на котором состав "Русской песни" впервые снискал интерес у широкой аудитории.

В 1985 году Бабкина поступает на факультет режиссуры в ГИТИС, который успешно оканчивает через год. С этого времени все номера коллектива она придумывала и ставила сама. Как художественный руководитель она всегда стремилась к зрелищности номеров. Постоянная смена декораций, лучшие народные костюмы – все это подчеркивало ее необычный и красочный стиль. Весной 1994 года ансамбль стал фольклорным центром, а к 2000-му году реорганизовался в Театр под руководством самой Надежды Бабкиной.

После успеха в Сочи народная артистка начала занимать призовые места во многих соревнованиях в номинации народных танцев. Она успела потанцевать в дуэте с Александром Маршалом и Анне Вески. В 1992 году Надежда была награждена званием народной артистки РФ.

В 2009 году Надежде предложили вести телепрограмму "Модный приговор", и она согласилась.

В 2001 году стала членом партии "Единая Россия". Неоднократно выражала поддержку Владимиру Путину. В 2017 году была включена в список запрещенных артистов в Украине в связи с поддержкой аннексии Крыма и выступлениями на захваченной территории.

Личная жизнь

Надежда Бабкина никогда не была обделена мужским вниманием. Пресса постоянно писала о романах народной артистки с Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко и другими звездами отечественного шоу-бизнеса. Но официально замужем она была только за Владимиром Заседателевым, барабанщиком ансамбля "Лейся, песня". В 1974 году пара заключила брак официально. Через год у них появился сын Даниил Заседателев.

В их браке назревали большие проблемы, так как Владимиру хотелось больше времени проводить с женой, которая месяцам пропадала на гастролях. Бабкина же думала о своей собственной карьере и новообразовавшемся коллективе, поэтому у семьи было много разногласий с самого начала. В 1991 году супруги подали на развод после 17 лет совместной жизни.

Замуж артистка больше не выходила, однако в 2002 году Надежда начала встречаться с певцом Евгением Гором, который на 30 лет младше нее. Бабкина нечасто делится подробностями своей семейной жизни, но на данный момент можно с уверенностью сказать, что пара до сих пор в отношениях, пусть и не зарегистрированных.

У Надежды Бабкиной трое внуков: девятилетний Георгий, шестилетняя Вера и четырехлетняя Марфа.