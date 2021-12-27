МакSим поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

В преддверии праздника певица МакSим обратилась к нашим читателям с персональным поздравлением с Новым годом.

Для Марины Абросимовой, более известной как певица МакSим, уходящий год выдался очень трудным. Виной тому – страшная болезнь. Еще летом певица подхватила коронавирус, после чего оказалась в больнице, где провела почти два месяца. Врачам пришлось изо всех сил бороться за жизнь артистки, а россияне дружно молились за тяжелобольную звезду. В результате настоящее чудо произошло, и Марина вернулась к жизни и отправилась домой.

После пережитого Марине Абросимовой пришлось проходить долгую реабилитацию, которая до сих пор еще не вполне завершена. К тому же, артистка столкнулась с неверием некоторых коллег, которые обвинили ее во вранье. К счастью, певице удалось справиться со всем этим и жить дальше. А на днях даже появились слухи об интересном положении звезды.

Недавно исполнительница порадовала чужих детей приятным сюрпризом, а теперь решила персонально поздравить с наступающим Новым годом наших читателей. Чудом выжившая знаменитость теперь точно знает, что на самом деле важно в этой жизни. Певица МакSим пожелала россиянам счастья, здоровья и любви близких. Артистка отметила, что самое главное – это ценить то, что у людей уже есть.