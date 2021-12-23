"Поплыла": подозреваемую в беременности МакSим поймали на обмане

Артистка попыталась развеять слухи об интересном положении, но фолловеры подловили ее на обмане.

Поклонники продолжают обсуждать певицу МакSим, подозревая, что та скрывает беременность. Многим даже кажется, что артистка намеренно провоцирует слухи. Так, сперва она появилась на светском мероприятии в одежде, которая скрывала ее живот. А ведь Марина Максимова сильно похудела после перенесенного ковида, так что могла себе позволить покрасоваться в чем-то более откровенном.

Пресечь разгоревшуюся шумиху певица решила, выложив в свой микроблог фотографию, на которой она позирует с идеально плоским животом. Однако остановить фолловеров уже было невозможно. Так, подписчики отметили, что артистка могла выложить старый снимок. Также кто-то заметил, что Марина воспользовалась фотошопом. "Полка в районе живота явно поплыла", – заключил автор одного из телеграм-каналов.

Но есть люди, которые доказывают, что МакSим никак не может быть в положении. Ведь женщина недавно находилась буквально на грани жизни и смерти, перенесла кому. Сейчас ее организм сильно ослаблен, требуется восстановление. Так, она проходит лечение, принимает лекарства, которые, по слухам, препятствуют зачатию.

Кстати, некоторые выдвигают еще более пикантную версию. Певица скрывает имя своего нового избранника. Однако его знают в светском кругу. По словам некоторых, этот мужчина бесплоден.