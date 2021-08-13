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Шоу-бизнес
"Почти не помнит": частично потерявшая память певица МакSим сбежала из больницы

"Почти не помнит": частично потерявшая память певица МакSим сбежала из больницы

Певицу МакSим выписали из больницы. Однако прогнозы на ее полное выздоровление пока далеки от хороших.
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Певица МакSим (Марина Абросимова-Максимова – настоящее имя артистки – прим. ред.) выписалась из столичной больницы №52, где последние два месяца лечилась от тяжелой формы пневмонии.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Певица провела в состоянии медикаментозной комы месяц, и врачи уже не делали положительных прогнозов. А кто-то уже и вовсе мысленно похоронил МакSим. Но 38-летняя звезда справилась ос смертельно опасным недугом.

МакSим пришла в сознание две недели назад. Ее постепенно выводили из комы и отключали от аппаратов искусственной вентиляции легких. Врачи считают чудом то, что артистка смогла вернуться к жизни. Сама певица в своем "Инстаграме" написала, что буквально вернулась с того света.

Как пишет "СтарХит", МакSим сама приняла лечение покинуть больницу. Судя по всему, она написала отказ от дальнейшей госпитализации под свою ответственность. Обычно эта процедура в стационарах осуществляется именно так.

Менеджер артистки Яна Богушевская сообщила, что с МакSим постоянно будет находиться врач. По словам Яны, певица решила уехать из больницы, так как очень хотела обнять своих дочек. Однако пока ее состояние очень слабое, и точных прогнозов на полное восстановление нет.

Она пока заново учится ходить, постоянно кружится голова. Дышать ей пока тоже очень тяжело, врачи просят сильно не кашлять, рассказала представительница певицы МакSим.

Медики расписали МакSим восстановление после пневмонии на месяцы вперед. Ей нужно делать дыхательную гимнастику и физиотерапию. Также по словам врачей, болезнь дала осложнения на память. Она почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру открытие собственной школы и последний концерт в Казани", – рассказала менеджер.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 13 августа 2021, 15:37 Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

комментарии

Ответить:

Гость819900
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Как же она НАДОЕЛА!!!
1

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