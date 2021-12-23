"Незабываемые впечатления": Чудом выжившая МакSим порадовала чужих детей

МакSим провела новогоднее представление в своей детской школе творчества.

У артистки уже несколько лет функционирует творческая школа, в которой обучают талантливых детей музыке. Марина поделилась постом, в котором рассказала, что вчера они с педагогами порадовали детей и родителей новогодним представлением. На снимке МакSим запечатлена с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Поклонники и родители учеников поблагодарили певицу за ее труд и поделились впечатлениями о празднике. "Настоящая новогодняя сказка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая красота настоящие Новогодние настроения", "Вот это снегурочка", "Был очень теплый концерт! Еще раз с наступающим Новым годом, Марина Сергеевна!", "Я уверен, что в этой школе будет много талантливых детей", "Незабываемые впечатления, яркие эмоции и хорошее настроение детишек. Это здорово! А для некоторых и первые выступления на сцене", – написали комментаторы.

Напомним, этим летом с Мариной Максимовой случилась страшная трагедия. Артистка заболела двусторонней пневмонией, из-за чего ее организм совсем ослабел. МакSим не могла дышать самостоятельно, ее подключили к аппаратам ЭВЛ и ЭКМО, а позже ввели в искусственную кому. За время без сознания Марина пережила клиническую смерть. Многие думали, что артистка не выкарабкается, но произошло чудо и она смогла выздороветь.