Еле перемещается: певица МакSим проигрывает в борьбе со страшными последствиями болезни

Менеджер певицы сообщила, что вопреки слухам в Сети МакSим чувствует себя плохо. Информация о здоровье артистки крайне противоречивая, поклонники уже обсуждают скорый выход звезды на сцену. Однако, по словам ее концертного директора Маргариты Соколовой, ни о каких выступлениях пока не может быть и речи, певица не восстановилась после тяжелой болезни. "Человек еле перемещается, еле дышит. Какие мероприятия? Вопиющее безобразие", – заявила Соколова.
В Интернете ходят слухи, что болезнь певицы была инсценирована ради пиара и возвращения былой популярности. Маргарита Соколова опровергла все домыслы, сообщив, что у артистки наблюдаются серьезные осложнения. Врачи даже стали говорить, что МакSим все-таки переболела Covid-19, а отрицательный тест был ложным.
Напомним, певица почти два месяца провела в искусственной коме под аппаратами искусственного жизнеобеспечения. Марина Абросимова болела двусторонней пневмонией, из-за которой не могла самостоятельно дышать. Недавно артистку выписали из больницы, она восстанавливается дома. Поклонники пришли в шок, увидев фото с выписки МакSим. Девушка жутко истощена, ее вес снизился до критической отметки около 35 килограмм. Спортивный реабилитолог Ринат Акбаров рекомендовал артистке массажи, психотерапию и легкую двигательную активность.
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