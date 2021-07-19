Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Паралич, инвалидность и измена любимого: как складывается судьба Анны Снаткиной
А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина
Оскандалившаяся Гвердцители шокировала народ изменениями во внешности
"Это я!": сгорбленная Пугачева без лифчика обратилась к россиянам
партнеры
Понедельник
19 июля
Лента новостей
15:10
Занять место Заворотнюк: певица Лолита с треском провалилась
15:07
"Один хорошо, а два лучше": Бледанс сняли в компании мускулистых мачо
15:03
Получившая полмиллиона от МХАТ Бузова продлила контракт с театром
15:02
"Не можешь петь – раздевайся": оголившийся на людях Костюшкин поделился советом
14:43
Нацепивший микроплавки Галкин прилюдно раздвинул ноги
14:38
"Положила мои руки на грудь": заявившей о домогательствах Прокловой нанесли ответный удар
14:32
Валерия оглушила грудного ребенка страшным криком
14:23
"Уже скоро": Сын тяжелобольного Боярского раскрыл правду о состоянии отца
14:18
Что известно о похитившем сердце российской блогерши Маши Вэй турецком актере Бураке Челике
14:15
Молодой человек попытался украсть трактор с кладбища в Подмосковье
14:02
"Бездушная тварь": Макеева сцепилась с несовершеннолетней дочерью Малькова
13:52
Долина в разноцветных шароварах развалилась на могиле Началовой
13:51
"Не хочется рушить его карьеру!": Цой проболталась о контактах смазливого Милохина с серьезными людьми
13:41
Шесть главных хитов певицы МакSим
13:31
Политолог Белковский озвучил план Авакова после отставки примкнуть к Кличко
13:26
"Придется отключить": Сокрушенная горем менеджер МакSим обратилась к россиянам
12:53
"Лепит себе подельников": Максакова обличила беззакония бывшего мужа
12:51
В Подмосковье трехлетний мальчик отравился жидкостью для мытья стекол
12:46
"Терпят друг друга ради детей": Метившая на место Бородиной звезда высказалась о разводе
12:34
Более известна как экс-жена Харламова: пустые старания Асмус жестко высмеяли
12:21
"Умрет и в гробу будет перевертываться": бывшую жену Барыкина уличили в черной магии
12:10
"Будет кирдык": побывавшая пять раз в браке Милявская открестилась от детей
11:58
Журналист Курманов: США пытаются изо всех сил сохранить свое влияние
11:52
Звезду экрана депортируют из страны за глумление над карантинными мерами
11:41
Мишустин назначил кураторов федеральных округов из числа вице-премьеров
11:33
Светская львица Тюльпанова стала жертвой изнасилования
11:15
"Сажал на трюмо и огромную кровать": всплыли детали любовных утех Пугачевой
11:04
Ровесница 7-летней дочери: пережившую метаморфозы Асмус заподозрили в пластике
10:53
"Шик": Высоцкая в бикини довела публику до экстаза
10:52
В Подмосковье электричка насмерть сбила троих человек
10:36
Хуже провинциальных выпускниц: появившуюся в "китайской подделке" Долину разнесли в пух и прах
10:35
"Конец эпохи Зеленского": генерал украинской армии предупредил о скором Майдане
10:32
Как избежать ошибки при сдаче тестов на антитела к коронавирусу
10:19
"Уникальное видео": Долина рассекретила свою связь с Пугачевой
10:13
"Секс всегда помогает": Кадыров откровенно о своей московской зазнобе и воздержании
09:50
В Госдуме высказались о полной отмене пенсионной реформы
09:42
Перенесший страшную болезнь Корнелюк страдает от последствий
09:31
Изувеченная Макеева взмолилась о помощи: Как теперь жить-то?
09:21
В Кузбассе иномарка на пешеходном переходе насмерть сбила семейную пару
09:06
Москвичей начали пускать в рестораны без QR-кода
08:53
"Поведение крайне осторожное": эксперт Дудчак удивлен позицией Лукашенко по Крыму
08:52
"Рептилоиды вернулись": появившаяся без штанов Пугачева вызвала оторопь
08:43
Россиян предупредили о повышении цен на хлеб
08:30
Жителей европейского юга России предупредили о 40-градусной жаре
08:29
Тысяч 600-700 стоит: щедрый Лепс балует своего любимчика Панайотова шикарными подарками
08:07
Прикованного к инвалидному креслу 65-летнего Носкова в Витебске сопровождала бригада врачей
06:42
Ходченкова спасла Слепакова от печальной участи
04:09
Где деньги, Гарри?: Меган Маркл и ее муж спустили 19 миллионов непонятно на что
02:21
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 19 июля
00:06
"Куча каких-то не тех мужчин вокруг": известная актриса Кузнецова вымолила мужа в храме
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Макеева пригрозила 14-летней дочери своего мужа уголовным делом
Обнаженное тело под простыней: Макеева и ее муж выставили постельные кадры с медового месяца
Макеева врезала бывшей жене Малькова: Бегать тебе полезно, ты склонна к полноте
Обозреватель Цыганков: Лукашенко обеспокоен чувством вседозволенности у силовиков
Изувеченная Макеева взмолилась о помощи: Как теперь жить-то?
"У нас не остается вариантов": советник Зеленского предупредил о развороте Украины на Восток из-за Байдена
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com Фото МакSим из клипа на главный хит Фото МакSим из клипа
Певица МакSим. Фото из клипа на сингл Фото певицы МакSим из клипа Фото МакSим из клипа на хит Певица МакSим в клипе

Шесть главных хитов певицы МакSим

Уже около месяца вся страна молится за певицу МакSим. Ее главные хиты сегодня, кажется, знают и любят люди всех возрастов.
прочитано 620 раз

Для многих творчество артистки связано в первую очередь с песней "Знаешь ли ты". Слова и музыка были написаны самой певицей. Композиция была выпущена в самом первом и популярном альбоме "Трудный возраст", но даже по запросу "МакSим 2021" этот хит появляется одним из первых. Исполнительница несколько раз упоминала в интервью, что лишь две песни в альбоме полностью написаны о ней и отражают ее чувства. "Это исповедь", – охарактеризовала она однажды композицию.

Фото МакSим из клипа на главный хит "Знаешь ли ты". В 2021 году ролик набрал более 63 миллионов просмотров. Кадр youtube.com

Несмотря на то, что самой известной песней певицы МакSим негласно считается "Знаешь ли ты", "Отпускаю" была написана артисткой и ее подругой Алсу Ишметовой раньше. Именно она стала первой песней, возглавившей общий радиочарт стран СНГ.

Певица МакSим в клипе "Отпускаю". Композиция была выпущена в дебютном альбоме "Трудный возраст" и стала одним из первых хитов. Кадр youtube.com

Сингл "Нежность" изначально был издан еще в 2004 году. Однако тогда никто не обратил на него внимания. Через год песня была перезаписана в Москве, после чего поставила рекорд в чарте "Золотой граммофон" и стала настоящим хитом. Композиция лидировала в рейтинге около девяти недель. В 2007 году песня была переработана и выпущена под названием "Наше лето" совместно с рэпером Бастой.

Фото МакSим из клипа на хит "Нежность". В 2007 году песня была переработана и выпущена под названием "Наше лето" совместно с рэпером Бастой. Кадр youtube.com

Песня "Ветром стать" стала едва ли не самой нашумевшей уже после выхода клипа. Ролик повествует о серьезном конфликте возлюбленных. При этом молодой человек прикован к инвалидной коляске. Композиция впечатлила многих.

Фото МакSим из клипа "Ветром стать". Хит выпущен в 2006 году в Москве. Кадр youtube.com

Все синглы нашли свое место в дебютном альбоме МакSим "Трудный возраст", вышедшем в 2006 году. Интересно, что одноименная песня также практически сразу получила широкую популярность. Артистка рассказывала, что адресовала все песни именно подросткам. Однако, в итоге, они нашли место в сердце практически каждого слушателя. В 2021 году альбом МакSим был выпущен на виниловых пластинках.

Фото певицы МакSим из клипа "Трудный возраст". Хит и одноименный альбом были посвящены подросткам, переживающим тяжелый период. Кадр youtube.com

Песня "Мой рай" также побила невероятное количество рекордов и до сих пор остается признанным хитом исполнительницы. Она была издана, как первый официальный сингл со второго одноименного альбома звезды. Знаменитость боялась, что ее новый альбом не сможет повторить успех предыдущего. Однако все сложилось совсем не так. Сама Марина много раз говорила, что все время просто писала музыку для души.

Певица МакSим. Фото из клипа на сингл "Мой рай". Одноименный альбом вышел в 2007 году. Кадр youtube.com

К 2021 году МакSим выпустила всего шесть альбомов. "Полигамность" был выпущен в декабре 2018 года. Он планировался как первый веселый и ироничный альбом исполнительницы. Однако затем она решилась включить в него и крайне личную песню, ставшую очередным хитом звезды.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 июля 2021, 13:41

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Рептилоиды вернулись": появившаяся без штанов Пугачева вызвала оторопь

Разразился скандал
Шоу-бизнес

"Бездушная тварь": Макеева сцепилась с несовершеннолетней дочерью Малькова

Актриса продолжает воевать с семьей своего мужа
Шоу-бизнес

"Сажал на трюмо и огромную кровать": всплыли детали любовных утех Пугачевой

Источник прервал молчание
Шоу-бизнес

Долина в разноцветных шароварах развалилась на могиле Началовой

Певица пришла на могилу

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+