"Двойное чудо произошло": известная певица разнесла распускающую слухи о беременности МакSим

Примечательно, что знаменитость напрямую не говорила о том, что ждет ребенка. Но на публике она появилась в наряде, акцентирующем внимание на области талии. При этом певица МакSим все время держала руки на животе, как это делают беременные, тем самым спровоцировав слухи.
Россияне заподозрили, что Марина Абросимова находится в интересном положении. Артисты же считают вероятную беременность звезды невероятной, ведь она не так давно буквально вернулась с того света, поборов тяжелое заболевание.
По словам Юлии Беретты, "чудесно воскресшая МакSим" всего через неделю после отключения от аппарата ИВЛ вышла на каблуках. Слухи о беременности знаменитости она тоже считает неправдой. "Похоже, двойное чудо произошло – и воскресла, и зачала прям в коме!", – заявила певица.
Данко же еще более грубо прошелся по коллеге. Он намекнул, что если уж вокалистка и забеременела, то не от нынешнего тайного избранника. По словам певца, тот якобы не может иметь детей.
Напомним, МакSим сразу же после выздоровления дала интервью Ксении Собак. Артистка рассказала, что состоит в отношениях с неким мужчиной. Она заявила, что они давно знакомы, и он ей помогает. Поклонники же заподозрили, что возлюбленный Марины Абросимовой женат.