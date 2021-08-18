"Я изначально не верил в эту историю": Данко вслед за Береттой высказался о вранье "воскресшей" МакSим

Бывшая солистка группы "Стрелки" Юлия Беретта взорвала информационное пространство заявлением, что-де все новости о смертельной болезни певицы МакSим и ее коме – это всего лишь пиар. Оказалось, что многие звезды тоже считают, что артистка могла симулировать болезнь ради шумихи и хайпа. Соображениями на этот счет с "Дни.ру" поделился Данко.

"Я не частный детектив, поэтому на 100 процентов не могу быть уверенным ни в чем, – сразу пояснил Данко. – Могу только приводить свои досужие суждения".

"А суждения мои таковы, что я изначально не верил во всю эту историю, – говорит певец. – Я всем друзьям говорил, что вот сейчас мы все следим за тревожными новостями о МакSим, а через какое-то время услышим о чудесном выздоровлении звезды, возвращении и большом сольном концерте. Если бы я был пиарщиком певицы, то сделал бы все именно так. Хотя в данном случае ей МакSим стоило бы поменять пиарщика".

Напомним, в середине июня по официальным данным исполнительница хита "Знаешь ли ты" находилась в медикаментозной коме. Она была нужна, чтобы снизить нагрузку на органы певицы, которая боролась с двусторонней пневмонией. У артистки было диагностировано 80% поражение легких.

Но Юлия Беретта вскоре после выписки звезды заявила: " Я сначала сочувствовала и переживала за нее. Но когда эта история с ковидом и реанимацией затянулась, я решила, что это уже вранье. Слишком уж все бездоказательно. Поэтому когда ко мне обращались многочисленные СМИ за поддержкой МакSим, я отказалась в этом участвовать. Это инстаграм-шоу с воскрешением певицы возможно только в эпоху безумства. Ничего святого не остается!"