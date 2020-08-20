Почему Ефремов не стал извиняться перед родственниками Захарова

Выступление жены Михаила Ефремова в суде стало неожиданным, а потому – очень обсуждаемым. Софья Кругликова заявила, что считает себя потерпевшей в сложившейся ситуации.

Смертельная авария, которую устроил Михаил Ефремов, очень повлияла на эмоциональное состояние его жены Софьи Кругликовой. Женщина чувствует себя уничтоженной. Также она пожаловалась суду на травлю со стороны общественности.

Софья назвала свои страдания необычными, потому что избегала публичности. Она во многом винит журналистов, из-за которых пребывает в не лучшем состоянии. Вместе с тем Кругликова заявила, что вслед за супругом готова принести извинения семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Ефремов же начал выкрикивать, что не извинялся перед родственниками Захарова, потому что представляющий интересы потерпевшей стороны Александр Добровинский является зачинщиком той самой травли.

Напомним, в ходе этого же слушания Софья также рассказала о самочувствии Михаила Олеговича после аварии. Актер рыдал, корил себя. Любопытно, что в конечном итоге Ефремов не признал вину, и теперь его защитник Эльман Пашаев всячески пытается отмазать артиста.

Некоторые считают, что госпитализация Михаила Олеговича на прошлой неделе была своего рода спектаклем, главная цель которого – вымолить у судьи менее суровый приговор.