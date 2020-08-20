Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Самая нудная жесть": муж велел Меньшовой собирать манатки и уезжать
Вернувшаяся из круиза 51-летняя Эвелина Бледанс готовится к родам
"С пополнением": Елена Ваенга показала малыша
"Домой не возвращайся, не прощу!": Наташа Королева публично назвала мужа изменником
партнеры
Четверг
20 августа
Лента новостей
15:41
Анастасия Волочкова отправилась в свадебное путешествие
15:33
Наталья Рудова обрушилась на известного политика: Сожри себя!
15:28
Песков отреагировал на известие об отравлении Навального
15:22
"Сейчас выведем из зала": прощание с Легкоступовой обернулось страшным скандалом
15:10
Российский генерал оценил вероятность войны с США за Белоруссию
15:00
Варнава раскрыла подробности интимной жизни с Хрусталевым: В процессе я заснула
14:57
Краше Началовой: Легкоступова в гробу выглядит принцессой (фото)
14:45
Светлана Бондарчук после свадьбы призналась в любви другому мужчине
14:43
Есть видео: адвоката Ефремова обвинили в подкупе свидетелей
14:39
В Китае признали безопасной российскую вакцину от COVID-19
14:23
Безутешная дочь принесла клятву у гроба Валентины Легкоступовой
14:16
Погребняк устроила эротическую фотосессию с мужем в отеле: Слишком горячие!
14:14
"Я умру за них": дочь Успенской удивила словами о семье после конфликта с матерью
14:14
Продюсер сериала "Основание: Осман" с Бураком Озчивитом сообщил о переменах во втором сезоне
14:09
Ситуация с Навальным действительно сложная: возможен летальный исход
13:58
"Это очень позорно": Самбурская рассказала о своих изъянах
13:57
Исхаков учинил расправу после расставания с Гагариной
13:56
Пожилую мать на скорой увезли с похорон Легкоступовой
13:47
К свержению Лукашенко привлекли известного специалиста по "цветным революциям"
13:43
Резко похудевшая Дубцова намекнула на помощь пластического хирурга
13:31
Обнародованы детали возвращения пропавшего Шепелева
13:30
Стало известно о второй дочери Успенской
13:27
Какой ужас: люди падают в обморок у гроба Легкоступовой
13:16
Эксперт рассказал о способах распознать звонок от мошенников
13:15
"Прости!": вдовец упал на колени перед гробом Легкоступовой
13:07
История любви Высоцкой и Кончаловского: Пигмалион и Галатея?
13:01
"Откуда он вообще взялся?!": Царикати обвинил мужа в смерти Легкоступовой
12:49
Больше доверия: пенсионерка Пугачева "побила" 52-летнюю Валерию
12:41
"Между нами всегда стоял Игорь": почему не сложились отношения у Серова и сестры Крутого
12:37
Звезду "Великолепного века" Мерьем Узерли запечатлели топлес: Сулейман бы дар речи потерял
12:28
Политолог о конфликте Лукашенко с оппозицией: В любой момент может рвануть
12:15
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
12:08
В России ожидается рост цен на продукты из-за второй волны коронавируса
11:58
Развод с Муцениеце тяжело дается Прилучному: Бывают вещи, которые выбивают из колеи
11:52
Куда поехать на выходные: 7 вариантов путешествий по России
11:50
Умеет ходить и вызывать рак: в России нашли очень опасный гриб
11:24
Названы самые часто задаваемые в России вопросы на собеседованиях
11:20
"Артемий, что с Вами?": россияне негодуют из-за слов Лебедева об "уродстве" памятника "Родина-мать зовет!"
11:13
Звезда сериала "Глухарь" Виктория Тарасова об измене мужа с подругой: Все, что ни делается, к лучшему!
11:07
Ученые доказали пользу музыки в лечении больных коронавирусом
11:06
Рецепт хинкали с говядиной и телятиной
10:35
"Давай, рубай!": казак прошелся саблей по огурцу Зеленского (видео)
10:32
Названы самые высокооплачиваемые профессии с удаленной работой
10:24
Ребенок погиб от удара молнии в Кузбассе
10:20
"Кругом молодые и очень красивые актрисы": Собчак тревожно из-за Богомолова
10:06
В России одной группе автомобилей разрешат ездить по выделенной полосе
09:47
Находящийся в реанимации с отравлением Алексей Навальный впал в кому
09:21
Эксперт об отношениях Лукашенко и Путина: Запахло жареным – прибежал
09:19
Врач рассказал об осложнениях у Валентины Легкоступовой
09:16
Пенсионерам пообещали выплаты к праздникам: Кто получит надбавку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт: У Лукашенко появился шанс победить оппозицию
Путин озвучил позицию России по массовым беспорядкам в Белоруссии
Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской
Эксперт рассказал об ошибке Батьки: Это личная катастрофа Лукашенко
Ситуация с Навальным действительно сложная: возможен летальный исход
Отношения с Федосеевой-Шукшиной опасны для жизни Алибасова
Шоу-бизнес
Есть видео: адвоката Ефремова обвинили в подкупе свидетелей

Есть видео: адвоката Ефремова обвинили в подкупе свидетелей

Михаил Ефремов. Фото:Гавриил Григоров/ТАСС
В деле актера Михаила Ефремова появился новый поворот. Адвоката знаменитости Эльмана Пашаева уличили в подкупе свидетелей.

Продолжение: Жена Ефремова о состоянии актера после ДТП: Он не плакал, а рыдал
прочитано 787 раз

Днем 20 августа в Пресненском суде Москвы состоялось очередное слушание дела Михаила Ефремова. В ходе заседания один из адвокатов потерпевшей стороны выступил с ходатайством.

ПО ТЕМЕ

Слушание по делу Ефремова прервали из-за сообщений о бомбе в здании суда

Родные погибшего Захарова требуют от Ефремова компенсацию в один рубль

 Ефремов устроил смертельное ДТП

Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Правозащитник попросил судью допросить человека, который лично видел, как Эльман Пашаев подкупает свидетелей. "Также мы можем приобщить видео", – сказал адвокат.

Защитник Ефремова ответил, что если бы он на самом деле хотел подкупить очевидца, то об этом бы никто не узнал. Пашаев посоветовал обидчикам подать заявление в Следственный комитет.

По данным сайта "Комсомольская правда", судья отказалась приобщить ролик к делу. "Это не относится к слушанию дела по существу", – подчеркнула она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, Михаила Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Вечером 8 июня внедорожник, за рулем которого сидел пьяный актер, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель второго транспортного средства получил множественные переломы и был доставлен в больницу. В тот же день мужчина скончался от потери крови и травматического шока. Родственники погибшего потребовали у Михаила Ефремова компенсацию в 1 рубль.

Автор: 20 августа 2020, 14:43 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Ситуация с Навальным действительно сложная: возможен летальный исход
К свержению Лукашенко привлекли известного специалиста по "цветным революциям"
Политолог о конфликте Лукашенко с оппозицией: В любой момент может рвануть
Эксперт об отношениях Лукашенко и Путина: Запахло жареным – прибежал

Шоу-бизнес

"Сейчас выведем из зала": прощание с Легкоступовой обернулось страшным скандалом
Варнава раскрыла подробности интимной жизни с Хрусталевым: В процессе я заснула
Краше Началовой: Легкоступова в гробу выглядит принцессой (фото)
Светлана Бондарчук после свадьбы призналась в любви другому мужчине

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук после свадьбы призналась в любви другому мужчине

Модель показала самого важного человека в своей жизни
Шоу-бизнес

"Прости!": вдовец упал на колени перед гробом Легкоступовой

Юрий Фирсов шептал "Прости!"
Шоу-бизнес

"Я умру за них": дочь Успенской удивила словами о семье после конфликта с матерью

Татьяна Плаксина сделала странное заявление
Шоу-бизнес

Исхаков учинил расправу после расставания с Гагариной

Что сделал муж артистки с ее и прочими фото

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года
Гороскоп болезней по знакам зодиака
Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жулин показал младшую дочь после крещения
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+