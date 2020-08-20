Есть видео: адвоката Ефремова обвинили в подкупе свидетелей

Днем 20 августа в Пресненском суде Москвы состоялось очередное слушание дела Михаила Ефремова. В ходе заседания один из адвокатов потерпевшей стороны выступил с ходатайством.
Правозащитник попросил судью допросить человека, который лично видел, как Эльман Пашаев подкупает свидетелей. "Также мы можем приобщить видео", – сказал адвокат.
Защитник Ефремова ответил, что если бы он на самом деле хотел подкупить очевидца, то об этом бы никто не узнал. Пашаев посоветовал обидчикам подать заявление в Следственный комитет.
По данным сайта "Комсомольская правда", судья отказалась приобщить ролик к делу. "Это не относится к слушанию дела по существу", – подчеркнула она.
Напомним, Михаила Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Вечером 8 июня внедорожник, за рулем которого сидел пьяный актер, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон.
Водитель второго транспортного средства получил множественные переломы и был доставлен в больницу. В тот же день мужчина скончался от потери крови и травматического шока. Родственники погибшего потребовали у Михаила Ефремова компенсацию в 1 рубль.
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