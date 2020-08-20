Жена Ефремова о состоянии актера после ДТП: Он не плакал, а рыдал

В Пресненском суде продолжаются судебные слушания по делу Михаила Ефремова. На последнем заседании в защиту актера выступила его супруга Софья Кругликова. Она рассказала, что происходило с артистом до и после аварии.

В последнее время Софья Кругликова мало виделась с Михаилом Ефремовым, поскольку вместе с детьми жила на даче, а актер – в своей квартире в Москве. О случившемся ДТП супруга артиста узнала от журналистов, после чего незамедлительно вернулась в столицу, чтобы поддержать мужа.

Кругликова смогла поговорить с Ефремовым только на следующий день после аварии. Он находился в шоке, молился, "не плакал, а рыдал", рассказала Софья суду. Женщина попросила супруга не смотреть новости, чтобы лишний раз не расстраиваться.

Михаил Олегович пришел в себя только на третьи сутки. Тогда было решено записать видеообращение. К тому же, семья устала от журналистов, которые осаждали их квартиру каждый день.

Жена Ефремова призналась, что часто видела мужа в нетрезвом состоянии. Такие вечера проходили хорошо, когда Софья сопровождала актера. Она также не стала скрывать, что Михаил Олегович не всегда знает меру, употребляя алкоголь. Если он выпивает больше 300 граммов, то начинаются проблемы с памятью.

Но, по по словам Кругликовой, Ефремов, будучи пьяным, никогда не садился за руль. Если актер находился в нетрезвом состоянии, всегда ездил на такси. Про наркотики, которые обнаружили в крови Михаила Олеговича, Софья ничего не знает. О том, что актер употреблял запрещенные вещества, ей также сообщили представители прессы.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов сел за руль в нетрезвом виде и помчался по вечерней столице. На Садовом кольце он выехал на встречную полосу, врезался в небольшой фургон, которым управлял курьер из Рязани Сергей Захаров. Мужчина скончался от полученных травм на следующее утро. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.