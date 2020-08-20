Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Свидетель описал управлявшего машиной Ефремова в момент аварии: Ему лет 37-38

Свидетель описал управлявшего машиной Ефремова в момент аварии: Ему лет 37-38

Михаил Ефремов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В четверг, 20 августа, проходит очередное заседание по делу Михаила Ефремова. Эльман Пашаев пригласил в суд свидетеля, который заявил, что в момент ДТП машиной актера управлял другой человек.

Продолжение: Почему Ефремов не стал извиняться перед родственниками Захарова
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Накануне правозащитник отметил, что готов предоставить очевидца, который бы подтвердил, что за рулем в тот роковой вечер был посторонний. Свидетелем по делу стал Алексей Кобец, он находился неподалеку от места аварии.

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Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Житель Иваново рассказал, что когда все случилось, с водительского сиденья вылез человек в темно-серой футболке и болоньевой жилетке. Как отметил свидетель, ему удалось рассмотреть лицо водителя. Это был мужчина с темными волосами и короткой стрижкой. "Ему лет 38-37, может, 35", – сообщил Кобец. Кстати, молодой человек, выступающий со стороны защиты, признался, что слеп на один глаз.

Напомним, ранее адвоката Михаила Ефремова обвинили в попытке подкупить свидетелей. На видео, которое предоставили в качестве доказательств, Эльман Пашаев кричит на журналистку, которая, по его мнению, распространяет ложную информацию. На ролике отчетливо слышно, как правозащитник говорит: если ему понадобятся лжесвидетели, то он ее обязательно позовет.

Михаил Ефремов попал в аварию 8 июня. Артист, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу в Москве. Иномарка звезды врезалась в машину курьера Сергея Захарова, водитель погиб от полученных травм. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Автор: 20 августа 2020, 17:19 Источник: Рамблер ✓ Надежный источник
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