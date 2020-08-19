Подруга Ефремова устроила перепалку в суде

В Пресненском суде продолжаются судебные заседания по делу Михаила Ефремова. 19 августа на слушании появилась верная подруга актера, ресторатор Татьяна Беркович. Представляющие интересы семьи погибшего в ДТП адвокаты устроили женщине допрос, из-за чего та растерялась.

Ранее Татьяна Беркович рассказывала журналистам, что она одна из первых приехала на место аварии, которую устроил Михаил Ефремов. Тогда актер попросил подругу отправится в больницу к пострадавшему. Женщина не стала долго думать и поехала в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, чтобы узнать состояние Сергея Захарова.

На месте Татьяна встретила сожительницу пострадавшего водителя Ирину Стерхову, которую врачи не пускали. Беркович поинтересовалась у медиков, нужно ли купить лекарство для Сергея, после чего отвезла его возлюбленную домой.

Выступая в суде, подруга Ефремова нахваливала актера. Мол, Михаил Олегович всегда приходил всем на помощь. По словам Татьяны, артист наказывает себя так, как никто этого не делает. Она возмутилась, что Александр Добровинский, которого она хорошо знает, "разжигает против артиста ненависть".

Но защитник семьи погибшего вместе с коллегами решил устроил допрос Беркович. Адвокат поинтересовался, считает ли Татьяна Ирину потерпевшей в этом деле. На этот вопрос она отвечать не стала. Но Добровинский не отставал, он несколько раз обратился к подруге Ефремова, но та внезапно перешла на "ты", за что юрист сделал ей замечание.

Когда задавать вопросы начали другие адвокаты со стороны семьи погибшего, Беркович удивилась: "Простите, а вы кто?". Один из юристов отметил, что Татьяна не имеет права задавать вопросы.

Защитникам показалось странным поездка Беркович к пострадавшему в день аварии, ведь женщина не считает Ефремова виноватым. Также адвокаты уточнили у Татьяны: "А за что актер себя винит?", "Что вы делали, когда с Михаилом Олеговичем собирались у него дома?".

Подруга артиста попросила разрешения у суда не отвечать на такие вопросы. За нее заступился защитник Ефремова Эльман Пашаев: "Безобразие!". Добровинский и его коллеги пожаловались, что в таких условиях работать невозможно.