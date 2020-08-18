Переломы ребер и кровопотеря: шокирующие подробности гибели водителя в ДТП с участием Ефремова

Днем 18 августа в Пресненском суде Москвы состоялось очередное заседание по делу актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП. Во время слушания судмедэксперт раскрыл шокирующие данные о смерти водителя Сергея Захарова.

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