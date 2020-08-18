Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Переломы ребер и кровопотеря: шокирующие подробности гибели водителя в ДТП с участием Ефремова

Переломы ребер и кровопотеря: шокирующие подробности гибели водителя в ДТП с участием Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Днем 18 августа в Пресненском суде Москвы состоялось очередное заседание по делу актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП. Во время слушания судмедэксперт раскрыл шокирующие данные о смерти водителя Сергея Захарова.

Продолжение: Родные погибшего Захарова требуют от Ефремова компенсацию в один рубль

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Страшная авария случилась 8 июня этого года. Джип, за рулем которого сидел пьяный артист, на полной скорости вылетел на встречную полосу и врезался в фургон курьера. От сильного удара вторая машина перевернулась набок, водителя зажало в салоне.

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 Ефремов устроил смертельное ДТП

Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Специалист рассказала, что в результате ДТП у Захарова были повреждены несколько ребер, раздроблены кости стоп и голеней. Из-за множественных переломов развилась эмболия сосудов – опасное состояние, при котором в кровь попадают частицы жировой ткани.

Главными причинами смерти водителя стали обильная кровопотеря и травматический шок. Судмедэксперт уточнил, что пострадавшего доставили в больницу в 22 часа 58 минут. Через две минуты его давление было на нуле. Это означает клиническую смерть.

Напомним, на прошлой неделе Михаил Ефремов попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Врачи диагноз не подтвердили. По данным СМИ, у артиста случился стеноз (сужение – Прим. ред.) сосудов головного мозга. Также медики выявили у него хроническую болезнь легких.

Автор: 18 августа 2020, 16:12 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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