Переломы ребер и кровопотеря: шокирующие подробности гибели водителя в ДТП с участием Ефремова

Страшная авария случилась 8 июня этого года. Джип, за рулем которого сидел пьяный артист, на полной скорости вылетел на встречную полосу и врезался в фургон курьера. От сильного удара вторая машина перевернулась набок, водителя зажало в салоне.
Специалист рассказала, что в результате ДТП у Захарова были повреждены несколько ребер, раздроблены кости стоп и голеней. Из-за множественных переломов развилась эмболия сосудов – опасное состояние, при котором в кровь попадают частицы жировой ткани.
Главными причинами смерти водителя стали обильная кровопотеря и травматический шок. Судмедэксперт уточнил, что пострадавшего доставили в больницу в 22 часа 58 минут. Через две минуты его давление было на нуле. Это означает клиническую смерть.
Напомним, на прошлой неделе Михаил Ефремов попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Врачи диагноз не подтвердили. По данным СМИ, у артиста случился стеноз (сужение – Прим. ред.) сосудов головного мозга. Также медики выявили у него хроническую болезнь легких.
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