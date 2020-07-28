Сын Ефремова дал обещание матери: Я не перейду на сторону зла

20 августа на видеосервисе START стартует показ сериала режиссера Константина Богомолова "Хороший человек". Главную роль в картине исполняет сын артиста Михаила Ефремова.

Сюжет теленовеллы основан на реальной истории Михаила Попкова, известного как "ангарский маньяк". Его называют самым страшным серийным убийцей и насильником последних лет. Сериал "Хороший человек" будет выходить на START по четвергам. В теленовелле девять серий.

По словам Никиты Ефремова, в ленте Константина Богомолова он исполнил роль человека, который принял себя. Его персонаж не испытывает наслаждения, совершая убийство, а видит в этом свою миссию. "Он очищает мир", – поведал актер.

Ефремов отметил, что, согласившись сыграть маньяка, он расстроил мать. Ася Воробьева очень переживает за наследника, ведь тот имеет склонность слишком вживаться в роль.

Артист дал ей обещание. "Мама, не переживай, все нормально. Я не перейду на сторону зла", – обратился к родительнице Никита.

По сюжету сериала "Хороший человек" в маленький город прибывает Евгения Ключевская – следователь из столицы. Молодого специалиста прислали, чтобы узнать, правдивы ли слухи о серийном убийце. Роль дознавателя из Москвы досталась актрисе Юлии Снигирь.

Снигирь призналась, что следователь Ключевская во многом на нее похожа. По словам Юлии, сильное сходство с персонажем неприятно. Артистка предпочитает держать дистанцию с героями – так она чувствует себя в безопасности. Впрочем, по словам Юлии, похожесть в данном случае помогла ей понять Евгению и научиться сопереживать ей.