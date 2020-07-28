"Будет молчать": адвокат раскрыл тактику Ефремова в суде

Находящийся под домашним арестом Михаил Ефремов ведет себя сейчас примерно. Он ни разу не нарушил правила, предписанные ему правоохранителями. Контролировал знаменитость специальный электронный браслет.
Адвокат отметил, что Михаил Ефремов до сих пор в шоке от произошедшего. Юрист научил актера, как себя вести на заседании. При этом он добавил, что общаться в суде его подзащитному не придется. За него будут говорить адвокаты.
"Во время суда Ефремов будет молчать и ждать решения", – заявил Пашаев. Также он рассказал, что рядом с актером находится его жена Софья, которая его морально поддерживает.
Адвокат отметил, что на суд попросит супругу звезды не приезжать. Он считает, что так будет лучше и для него, и для Михаила Ефремова.
Напомним, трагедия произошла в начале июня. Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу в центре Москвы. Внедорожник звезды врезался в грузовик. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм.
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