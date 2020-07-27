Всплыла информация о продлении Ефремову домашнего ареста

Актер Михаил Ефремов ожидает приговора суда, находясь под домашним арестом. Источник сообщил новую информацию о резонансном деле.

После известия о том, что Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП, отправлен под домашний арест общественность стала активно выражать недовольство. Люди писали в Сети о том, что некоторых заключают под стражу за менее тяжкие преступления.

При этом, по существующей информации, Михаил Ефремов ни разу не нарушил условия домашнего ареста. Он не контактировал с внешним миром (исключение составляют лишь адвокат и следователи), не пользовался интернетом и социальными сетями, а также не выходил за пределы своей квартиры в Москве.

Теперь стало известно, что суд намерен продлить Ефремову домашний арест. Об этом журналистам сообщил осведомленный источник. Уточняется, вариант с подпиской о невыезде исключен.

Ранее стало и известно о том, что близкие Сергея Захарова, который погиб в ДТП с Ефремовым, готовят иски на крупную сумму. По данным адвоката Эльмана Пашаева, родственники курьера хотят до 40 миллионов рублей.

Напомним, российский артист Михаил Ефремов устроил смертельную аварию 8 июня. Актер напился в баре, сел пьяным за руль и допустил столкновение с автомобилем курьера Сергея Захарова.