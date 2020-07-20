Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Близкие погибшего в ДТП с Ефремовым курьера готовят иски на крупную сумму

Близкие погибшего в ДТП с Ефремовым курьера готовят иски на крупную сумму

Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Близкие курьера Сергея Захарова, погибшего в аварии, устроенной актером Михаилом Ефремовым, готовят гражданские иски. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
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Судебный процесс над Михаилом Ефремовым, устроившим смертельное ДТП в центре российской столицы, идет полным ходом. Обвинительное заключение по делу уже утверждено и скоро будет направлено в суд.

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Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский сообщил новую информацию о происходящем. Выяснилось, что родственники Сергея Захарова готовят гражданские иски на крупную сумму. Ранее эти данные всплывали в СМИ в качестве слухов, теперь они подтверждены законным представителем семьи погибшего курьера.

Уточняется, что в исковых документах фигурируют вдова, брат и два сына Захарова. На данный момент компенсация не уточняется. При этом адвокат Ефремова Эльман Пашаев говорил, что речь идет о сумме в размере от одного до сорока миллионов рублей.

Напомним, отечественный артист Михаил Ефремов устроил смертельную аварию 8 июня. По вине знаменитости погиб человек. Позже журналистам удалось выяснить, что Ефремов пытался откупиться, предложив заплатить деньги сотруднику ГИБДД.

Сейчас подсудимый находится под домашним арестом. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Автор: 20 июля 2020, 21:20 Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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