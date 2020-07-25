"По сути, мы человека обрекаем": Королева попросила о лояльности к Ефремову

Артистка признала, что Ефремов сейчас находится в непростой ситуации. С одной стороны, по словам певицы, ясно, что артист виновен. Человек, который сел за руль нетрезвым – преступник. С другой, как сказала артистка, все ходят "под Богом".
Знаменитость надеется, что суд будет снисходителен к Михаилу Ефремову. Она подчеркнула, что у артистов тонкая душевая организация. Наташа Королева уверена, что в тюрьме актер не выдержит. "По сути, мы человека обрекаем", – сказала вокалистка. Звезда подчеркнула, что Ефремов не просто получил урок, случившееся стало для него трагедией.
Напомним, Михаил Ефремов устроил ДТП в центе Москвы. Авария произошла 8 июня. Знаменитость находилась за рулем внедорожника. Машина звезды кино и сериалов пересекла двойную сплошную, выскочила на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель ВАЗа Сергей Захаров скончался.
Согласно выводу экспертов Михаил Ефремов сел за руль пьяным. Также в крови знаменитости нашли следы запрещенных веществ. Сейчас артист находится под домашним арестом.
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