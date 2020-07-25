Дети Михаила Ефремова несмотря на арест отца уехали отдыхать

Пока Михаил Ефремов находится под домашним арестом в ожидании суда, Никита и Вера устроили себе летний отдых. Они продолжают поддерживать отца по телефону.

В то время как актер Михаил Ефремов находится под домашним арестом после смертельного ДТП, ожидая суда, его дети решили не лишать себя возможности отдохнуть.

Ефремов младший со своей гражданской женой Марией Иваковой уехал покорять просторы Алтая. На днях он вернулся в Москву и сразу навестил отца, чтобы поддержать его и вместе посмотреть футбольный матч. О своей поездке 32-летний Никита восторженно писал в своем микроблоге в Instagram, публикую живописные пейзажи горного Алтая. Молодой актер признался, что отсутствие сети благотворно сказалось на его состоянии: " Первые пару дней по инерции в соцсетях, новостях, затем телефон используется только как фотоаппарат. Чем быстрее я сдаюсь, отпуская ситуацию, перестаю сопротивляться этой мощной энергии, тем скорее я возвращаюсь к себе".

Младшие дети Михаила Ефремова Надя, Борис и Вера отдыхают в загородном доме актера вместе с мамой Софьей Кругликовой. Сейчас 16-летняя Вера по традиции отправилась отдыхыть в лагерь.

Стоит отметить, что раньше семья актера предпочитала отдыхать в Юрмале на даче, куда из США прилетала теща Михаила Ефремова, чтобы увидеться с родными. В этом году пандемия внесла свои коррективы в привычный распорядок жизни семьи артиста. Из-за закрытых границ теща прилететь не смогла, да и в Юрмалу пока попасть невозможно.



