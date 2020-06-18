Иван Краско о судьбе устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова: Он сам себя наказал

Народный артист России Иван Краско прокомментировал ситуацию, в которой оказался актер Михаил Ефремов. Тот, по словам престарелой звезды, поздно опомнился.

Краско уверен, что Ефремов отлично понимает трагичность всего произошедшего. Актер дает объективную оценку происходящему теперь. Иван Иванович назвал Михаила "честным мужиком" который не позволит, чтобы его дело рассматривалось не по букве закона. "Но поздно одумался, к сожалению", – сказал Краско.

Престарелый артист хорошо знаком с проблемой пьянства. Сын народного артиста, Андрей Краско, умер в 2006 году от сердечной недостаточности, спровоцированной интоксикацией алкоголем.

Иван Иванович считает, что Михаил никогда не задумывался над тем, что серьезно зависим. Краско жалеет, что рядом с Ефремовым в свое время не оказалось человека, который мог бы исправить ситуацию.

Пожилой артист добавил, что, хоть и дружил с Михаилом, о проблеме пьянства с ним не говорил. Краско считал, что не имел на это прав. Иван Иванович добавил, что много раз обсуждал эту тему с сыном Андреем, пока тот был еще жив. "Но я убедился, что это бесполезно", – сказал актер.

Иван Краско не исключает, что его коллега окажется в колонии. Между тем знаменитость считает, что к делу Ефремова должны подойти объективно. Актеру не должны мстить "за его гражданские выступления". Иван Иванович заметил, что не имеет особого значения, сколько лет тюремного заключения получит Михаил. "Он уже сам себя наказал. Он лишил себя свободы и творчества", – пояснил свою мысль актер.

Напомним, 8 июня Заслуженный артист России Михаил Ефремов, находясь за рулем собственного авто, выехал на встречную полосу и врезался в машину курьерской службы. Артист не пострадал. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, скончался позже в больнице. Ефремов на момент ДТП был пьян.