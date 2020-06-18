Затравленная журналистами дочь Ефремова в ужасе от преследователей

Девушке приходится нелегко после того, что случилось с отцом. Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов попал в смертельное ДТП: будучи пьяным вылетел на встречку и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Артист сидит под домашнем арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
После трагедии многие начали травить Анну Марию и обвинять в том, что случилось с ее отцом. Якобы не смог пережить того факта, что дочь стала представителем ЛГБТ-сообщества.
В своем твиттер-аккаунте 19-летняя девушка делится переживаниями по поводу этой ситуации. Накануне она сообщила, что у дома караулят журналисты. Дочь Ефремова записала на видео, как оператор тычет камерой ей в лицо, а репортер пытается выяснить подробности о родителе.
Как отметила девушка, пришлось спасаться в одном из магазинов. Также она уточнила у подписчиков, стоит ли подавать в суд на журналистов. Поклонники помогли ей установить личности репортеров – преследователями оказались сотрудники НТВ.
Анну Марию разозлило поведение представителей прессы, и она опубликовала ссылки на соцсети журналистов с призывом написать "пару ласковых". Однако ей удалось найти общий язык с руководством канала. Девушка удалила запись и отметила, что конфликт исчерпан.
Популярные темы форума
Спасибо за безбедную жизнь!
Заголовки публикаций СМИ в инете
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Зачем парад победы?
Рыжие самые красивые
Как думаешь, какого она цвета? И сколько ей лет?
Ищу донора
Домашнее насилие?
Вот и открылась правда!
Если у вас все плохо и неразрешимые проблемы, но есть вера, что все может измениться.