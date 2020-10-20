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Иван Иванович Краско

актер
Иван Иванович Краско
  • Дата рождения: 23 сентября 1930
  • Место рождения: Вартемяги, Ленинградская область
  • Знак зодиака: Весы
  • Рост: 170
  • Жена/Муж: Наталья Шевель
  • Дети: Галина, Андрей, Иван, Федор

Иван Краско родился в деревне Вартемяги Ленинградской области. Отец — Иван Афанасьевич Бахвалов умер в 1936 году. Мать — Анастасия Ивановна — умерла от заражения крови в 1931 году.

В 1953 году окончил с отличием 1-е Балтийское высшее военно-морское училище и был назначен командиром десантного корабля Дунайской речной флотилии. Воспользовавшись сокращением флота, вернулся «на гражданку». Капитан-лейтенант в отставке. Два года учился на вечернем отделении филологического факультета ЛГУ.

В 1961 году окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского и начал работу в Большом драматическом театре под руководством Г. А. Товстоногова. В 1965 году перешел в Театр имени В. Ф. Комиссаржевской, где работает уже 50 лет. Ведущий актер театра, исполняет главные роли в спектаклях «Утоли моя печали», «Тише, афиняне!», «Доходное место», «Эрос» и «Костюмер».

В кинематографе Иван Краско дебютировал в 1961 году в эпизодической роли в фильме «Балтийское небо» и на протяжении длительного времени он снимался только в эпизодах. Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции».

Иван Краско принимал участие в озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят: король в «Карлике Носе», Святогор в «Алеше Поповиче и Тугарине Змее», а в диснеевском «Геркулесе» он читает текст от автора.

В 2009 году написал книгу воспоминаний «Мой друг Петр Шелохонов», где рассказал о своей работе в театре и о своих партнерах. В 2010 году вышла книга Ивана Краско «Байки. И не только», в которой автор рассказал об интересных эпизодах своей жизни, значимых встречах, оставивших след в его судьбе, о своих друзьях и коллегах.

Видео

"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера

"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера
Исполнилось 9 дней со дня смерти Ивана Краско. Народный артист России упокоился на Комаровском мемориальном кладбище в Ленинградской области. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле знаменитого актера театра и кино и вспомнил сказанные тут на похоронах слова священнослужителя. Согласно православным представлениям, с 9 по 40 день разлученной с телом душе новопреставленного Ивана предстоит спуститься в ад.

Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон

Боль и слезы: могила Ивана Краско утонула сразу после похорон
На Комаровском мемориальном кладбище в Ленинградской области покоится много знаменитых людей – скульптор Евгений Николаев, поэтесса Анна Ахматова, кинорежиссер Леонид Менакер, актриса Нина Ургант, композитор Виктор Лебедев... Теперь тут был похоронен и актер Иван Краско. 94-летний артист из фильмов "Балтийское небо", "Лед" и "Литейный" упокоился возле своего сына актера Андрея Краско, которого не стало в 2006-м.

Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско

Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско
56 лет служил театру имени В. Ф. Комиссаржевской Иван Краско. Сегодня на этой сцене прощаются с Народным артистом России. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии. Проститься с Народным артистом пришлом немало знаменитостей.

Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско

Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско
Иван Краско пришел в ленинградский театр имени В. Ф. Комиссаржевской в 1965-м и проработал до 2021-го года. Он был здесь ведущим актером и исполнял главные роли в спектаклях "Утоли моя печали", "Тише, афиняне!", "Доходное место", "Костюмер". Сегодня здесь прощаются с Народным артистом. На большинстве прижизненных фотографий Иван Краско предстает в морской фуражке и тельняшке.

"Скорая" не приехала: актер Иван Краско сдался после инсульта

"Скорая" не приехала: актер Иван Краско сдался после инсульта
Перепуганная толпа коллег окружила его. Немощный пенсионер потерял над собой контроль. Новостной сайт "ProZvezd" передал печальные новости. Старость – не битва, но осада.

"Она во мне возродила мужика": Краско планирует жениться еще раз

"Она во мне возродила мужика": Краско планирует жениться еще раз
Актер Иван Краско, кажется, уже оправился от последнего развода. Теперь он подумывает о женитьбе на своей сиделке. 93-летний Иван Краско славится своей любовью к женщинам, которые значительно моложе его.

93-летний Краско объявил о желании жениться на молодой сиделке

93-летний Краско объявил о желании жениться на молодой сиделке
Народный артист России Иван Краско решился на перемены в личной жизни. Иван Краско не перестает удивлять публику.

93-летний Краско "отлично провел время с Дашенькой"

93-летний Краско "отлично провел время с Дашенькой"
Речь о его молодой помощнице Дарье Пашковой, которая уже много лет сопровождает народного артиста. Этим летом ей стали приписывать роман с Иваном Краско. В минувшую субботу прославленному актеру исполнилось 93 года.

"Она – его руки и глаза": директор о чувствах 92-летнего Краско к молодой подруге

"Она – его руки и глаза": директор о чувствах 92-летнего Краско к молодой подруге
Стало известно о состоянии недавно покинувшего больницу Ивана Краско, народного артиста России. Этим летом Иван Краско вновь попал в больницу.

"Галлюцинации": поступили новые данные о состоянии находящегося в реанимации Краско

"Галлюцинации": поступили новые данные о состоянии находящегося в реанимации Краско
Народный артист Иван Краско, находясь в больнице, зовет любимую помощницу. На днях поступила информация о госпитализации 92-летнего Ивана Краско.

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