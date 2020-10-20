Иван Иванович Краско актер

Иван Краско родился в деревне Вартемяги Ленинградской области. Отец — Иван Афанасьевич Бахвалов умер в 1936 году. Мать — Анастасия Ивановна — умерла от заражения крови в 1931 году.

В 1953 году окончил с отличием 1-е Балтийское высшее военно-морское училище и был назначен командиром десантного корабля Дунайской речной флотилии. Воспользовавшись сокращением флота, вернулся «на гражданку». Капитан-лейтенант в отставке. Два года учился на вечернем отделении филологического факультета ЛГУ.

В 1961 году окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского и начал работу в Большом драматическом театре под руководством Г. А. Товстоногова. В 1965 году перешел в Театр имени В. Ф. Комиссаржевской, где работает уже 50 лет. Ведущий актер театра, исполняет главные роли в спектаклях «Утоли моя печали», «Тише, афиняне!», «Доходное место», «Эрос» и «Костюмер».

В кинематографе Иван Краско дебютировал в 1961 году в эпизодической роли в фильме «Балтийское небо» и на протяжении длительного времени он снимался только в эпизодах. Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции».

Иван Краско принимал участие в озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят: король в «Карлике Носе», Святогор в «Алеше Поповиче и Тугарине Змее», а в диснеевском «Геркулесе» он читает текст от автора.

В 2009 году написал книгу воспоминаний «Мой друг Петр Шелохонов», где рассказал о своей работе в театре и о своих партнерах. В 2010 году вышла книга Ивана Краско «Байки. И не только», в которой автор рассказал об интересных эпизодах своей жизни, значимых встречах, оставивших след в его судьбе, о своих друзьях и коллегах.