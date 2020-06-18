"Ничего не чувствует от боли": подавленный Ефремов шесть часов провел на допросе

Жизнь Михаила Ефремова уже не станет прежней. Вечер 8 июня артист запомнит навсегда. Он стал виновником жуткого ДТП, невольно приговорил к смерти человека.
Актер сел за руль своего автомобиля, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На Садовом кольце он выехал на встречную полосу и врезался в небольшую грузовую машину. Водитель фургона Сергей Захаров скончался на следующее утро.
Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Артист признает вину и ездит на допросы. Недавно он снова посетил правоохранительные органы, чтобы дать ответы на интересующие следствие вопросы.
Эльман Пашаев рассказал, что его подзащитный 17 июня находился на допросе почти шесть часов. Артист сидел согнувшись, разговаривал тихо.
"Как будто ничего не чувствует от боли. Ему очень тяжело, физически плохо", – отметил юрист.
Напомним, что спустя четыре дня после аварии Ефремов опубликовал видеообращение и прокомментировал произошедшее. Он признался, что не представляет, как жить дальше. Актер предложил помощь семье погибшего водителя, однако те отказались.
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