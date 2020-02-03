Осрамившуюся Ольгу Бузову закидали камнями

Телеведущая разочаровала ростовчан. Многие зрители после концерта пожаловались, что Ольга Бузова выступала из ряда вон плохо.
По словам очевидцев, артистка попадала мимо музыки. Они были огорчены тем, что на корпоратив позвали именно Ольгу Бузову, сообщает DonDay.
Кроме того, выяснились и некоторые подробности пребывания теледивы в городе. Так, представители певицы потребовали, чтобы ее перевозили по Ростову-на-Дону исключительно на автомобиле "Майбах". Также всем присутствующим гостям пришлось раздать цветы.
Отметим, сейчас поклонники телеведущей горячо обсуждают ее роман с блогером Давидом Манукяном. В Сети даже появились слухи о том, что Ольга Бузова беременна от возлюбленного. Однако подтверждения эти домыслы не нашли.
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